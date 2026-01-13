Jeep, i festeggiamenti per gli 85 anni continuano con un'altra Wrangler molto speciale

Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition è un nuova serie speciale nata nell’ambito dei festeggiamenti della casa automobilistica per i suoi 85 anni di “dominio nel fuoristrada“. Questa edizione speciale rende omaggio alla leggendaria tradizione del marchio nel mondo dell’off-road, offrendo una serie di dettagli dedicati. Dopo il debutto a novembre della Wrangler Moab 392 e la presentazione a dicembre della Wrangler Whitecap 2026, la Wrangler 85th Anniversary Edition è il terzo modello dei dodici che la casa automobilistica lancerà nel corso dei prossimi mesi come parte dei suoi festeggiamenti.

DETTAGLI ESCLUSIVI E MOTORE V6

Questa serie speciale è basata sull’allestimento Sport S e presenta esterni esclusivi con ganci di traino in colore bronzo oltre a cerchi da 17 pollici verniciati in Steel Oxide. Gli acquirenti troveranno anche parafanghi in tinta con la carrozzeria, nonché badge e decalcomanie Blue Agave dedicati all’anniversario di Jeep. A tutto questo si aggiungono gruppi ottici a LED e finestrini posteriori oscurati. Ci sono novità e personalizzazioni anche per l’abitacolo. I sedili, ad esempio, dispongono di rivestimenti in tartan con la scritta “85th Anniversary“. Non mancano poi un impianto audio Alpine premium, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e sistema keyless. C’è poi un completo pacchetto di sistemi ADAS che include anche il cruise contro adattivo.

Sotto al cofano troviamo un motore Pentastar V6 da 3,6 litri da 213 kW (289 CV) e 353 Nm di coppia.

PREZZO

Questa serie speciale della Jeep Wrangler è disponibile sul mercato americano con prezzi da 46.300 dollari. Vale la pena di evidenziare che la casa automobilistica ha deciso di proporre anche la Gladiator in questa versione speciale. Le novità sono le stesse della Wrangler. In questo caso, però, il prezzo di partenza è di 45.820 dollari. Sul mercato americano, gli ordini sono già stati aperti.