La Suzuki Jimny a 5 porte si trasforma e diventa una baby Classe G

La Suzuki Jimny purtroppo non c’è più in Europa; le vendite infatti si sono interrotte da un po’ di tempo. Un vero peccato dato che questo piccolo fuoristrada piace molto e lo dimostra il fatto che dove ancora è commercializzato, come in Giappone, i numeri di vendita continuano ad essere importanti. In Giappone è poi disponibile pure la versione a 5 porte del fuoristrada che rende la Jimny ancora più versatile. Al momento non sappiamo ancora se in qualche modo il fuoristrada tornerà nel Vecchio Continente. Intanto, questo modello continua ad essere molto apprezzato da parte dei preparatori che realizzano degli specifici body kit che permettono di far assomigliare la Jimny ad altri famosi fuoristrada. Per esempio, la giapponese Damd ne ha realizzati diversi e alcuni ne abbiamo già visti in passato, e c’è anche quello che trasforma il fuoristrada giapponese in una baby Classe G, cioè in una versione in scala del fuoristrada tedesco.

UN OMAGGIO ALLA CLASSE G

Ovviamente, si tratta di una personalizzazione estetica. Per il resto è sempre la Suzuki Jimny che ben conosciamo e che si fa sempre apprezzare per le sue doti dinamiche in off-road. Il kit messo a punto dal preparatore include paraurti anteriori e posteriori ispirati a quelli del fuoristrada tedesco, oltre a cerchi personalizzati d 15 pollici con penumatici Bridgestone specifici per l’off-road, pedane laterali e dettagli delle portiere rivisitati. Sul cofano motore troviamo due luci aggiuntive alle estremità. I parafanghi sono di colore nero e la griglia sempre di colore nero si caratterizza per la presenza di lamelle orizzontali. Il kit di personalizzazione dedicato alla Suzuki Jimny a 5 porte si può avere in sei diverse colorazioni. La giapponese Damd, oltre al kit che trasforma la Jimny in una piccola Classe G, mette a disposizione anche altri accessori che permettono di personalizzazione ulteriormente il piccolo fuoristrada.

Per il resto, come già accennato all’inizio, è sempre la Jimny che tutti quanti apprezziamo. Questo significa che sotto al cofano troviamo sempre il 4 cilindri aspirato di 1,5 litri di cilindrata in grado di andare ad erogare 105 CV. Motore abbinato ad un cambio manuale a 5 marce o ad un automatico a 4 rapporti. Di recente, sempre Damd aveva presentato una versione della Jimny rivista per diventare una sorta di fuoristrada Lancia.