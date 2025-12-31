La Suzuki Jimny a 5 porte si trasforma e diventa un fuoristrada Lancia

La Suzuki Jimny è un fuoristrada molto amato e piace tanto anche ai preparatori che lo utilizzano come base per creare versioni personalizzate molto particolari. Una delle ultime si basa sul modello a 5 posti della Jimny ed è stata realizzata dal tuner giapponese Damd. La sua particolarità? Un look che richiama i modelli Lancia.

ECCO COME CAMBIA LA JIMNY

Il risultato del lavoro di personalizzazione del tuner giapponese è un modello chiamato Armata. Sebbene le forme complessive del fuoristrada non sono state modificate, il frontale è stato rivisto per richiamare i modelli della casa automobilistica italiana. I fari circolari e la griglia provengono direttamente dal kit Little D di Damd che permette di dare alla Jimny un look che ricorda quello della Lancia Delta HF Integrale.

Ma questa volta, i paraurti sportivi, i passaruota svasati e lo spoiler sono stati abbandonati in favore di un’estetica più orientata all’off-road. I fendinebbia sono stati spostati più in alto, mentre il nuovo paraurti presenta una finitura metallica e una piastra paramotore integrata.

Armata presenta anche quattro LED aggiuntivi sul tetto per migliorare la visibilità e nuovi sono pure gli specchietti retrovisori. Inoltre, questa rivisitazione del fuoristrada giapponese adotta pure cerchi OZ Racing abbinati a pneumatici specifici per l’off-road. Il preparatore non ha condiviso particolari dettagli tecnici ma l’assetto è stato rialzato.

Nessuna modifica al motore. Sotto al cofano troviamo sempre il 4 cilindri aspirato di 1,5 litri di cilindrata in grado di andare ad erogare 105 CV. Motore abbinato ad un cambio manuale a 5 marce o ad un automatico a 4 rapporti. Ovviamente c’è la trazione integrale. Damd afferma che entro il 2026 offrirà un kit completo per trasformare una Jimny a 5 porte in Armata. Tutte queste novità saranno mostrate al Salone auto di Tokyo che prenderà il via il 9 gennaio.