MyLocauto Friends: con il programma fedeltà il noleggio di auto e furgoni è più conveniente

Per chi noleggia auto e furgoni con una certa frequenza, la soluzione giusta per risparmiare è rappresentata da MyLocauto Friends, il programma fedeltà di Locauto che garantisce sconti sul noleggio ai suoi utenti. Iscrivendosi al programma è possibile ottenere uno sconto su tutti i noleggi (con una percentuale che cresce in base al proprio livello) e sfruttare anche offerte dedicate.

Per gli utenti MyLocauto Friends è possibile risparmiare fino al 20% sul noleggio auto e fino al 25% sul noleggio di furgoni, rispetto alle tariffe standard proposte ai clienti non iscritti. Per completare subito l’iscrizione e aderire al programma basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il box riportato qui di sotto.

I vantaggi di MyLocauto Friends

Il programma MyLocauto Friends si articola su più livelli. Il livello base è Beginner ed è ottenibile dagli utenti iscritti che hanno effettuato da 0 a 3 noleggi con Locauto. Questo livello garantisce uno sconto del 10% sulle tariffe per auto e furgoni. C’è poi il livello Enthusiast (valido da 4 a 6 noleggi) con sconti del 15% sulle auto e sui furgoni e con ulteriori agevolazioni incluse e sconti sui servizi extra proposti dall’azienda. A completare il programma c’è il livello Expert, ottenibile dopo 6 noleggi. In questo caso, Locauto garantisce uno sconto del 20% sulle auto e del 25% sui furgoni oltre a diversi altri vantaggi.

Si tratta, quindi, di un programma che premia gli utenti che scelgono di puntare sul noleggio per i propri spostamenti. Chi si iscrive a MyLocauto Friends potrà beneficiare di un gran numero di vantaggi e, nel corso del tempo, potrà contare su tariffe di noleggio sempre più vantaggiose, con sconti significativi su tutti i principali modelli della gamma. Per un quadro completo sul servizio e per effettuare l’iscrizione basta seguire il link qui di sotto. L’iscrizione è gratuita.