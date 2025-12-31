Xiaomi amplia la gamma auto nel 2026 con quattro nuovi modelli, tra cui due SUV a range extender

Xiaomi EV, la divisione automobilistica del colosso tecnologico cinese Xiaomi, si prepara a un 2026 ricco di novità. A differenza di quanto emerso precedentemente, infatti, non saranno tre i nuovi modelli in arrivo nei prossimi mesi, ma quattro. Secondo fonti industriali, la casa automobilistica cinese presenterà nel corso del prossimo anno il restyling della SU7, una nuova variante Executive della stessa SU7 e due SUV elettrici dotati di range extender, uno a cinque posti e l’altro a sette. L’obiettivo è quello di confermare e migliorare gli ottimi risultati finora raggiunti.

Quando arriveranno i nuovi modelli

La strategia di Xiaomi per il 2026 prevede un’uscita scaglionata di questi quattro modelli. Il restyling della SU7 e il SUV a sette posti dovrebbero arrivare nella prima metà dell’anno, mentre il lancio della versione Executive e del SUV a cinque posti è previsto per la seconda parte del 2026. I nuovi SUV introdurranno una formula ibrida sempre più popolare in Cina, che prevede un motore a combustione utilizzato come generatore per ricaricare la batteria e aumentare l’autonomia complessiva del veicolo. In particolare, il modello a sette posti, internamente conosciuto con il nome in codice Kunlun, sarà rivolto alle famiglie e si posizionerà in modo analogo a modelli già presenti sul mercato come il Li Auto L9 o la Leapmotor D19.

Il SUV Kunlun sarà un mezzo di dimensioni medio-grandi e sarà equipaggiato con un pacco batterie superiore ai 70 kWh, in grado di garantire un’autonomia in modalità puramente elettrica compresa tra i 400 km e i 500 km. Xiaomi prevede di puntare su volumi di produzione importanti per entrambe le versioni dei SUV, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in un settore particolarmente competitivo.

Parallelamente, la SU7 continuerà a rappresentare il cuore della gamma Xiaomi. Dopo il debutto avvenuto nel marzo 2024, che ha visto il modello sfidare direttamente la Tesla Model 3 con un prezzo più competitivo, la berlina sarà oggetto di un aggiornamento che dovrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno. Il restyling porterà miglioramenti significativi, accompagnati da un aumento del listino (si parla di circa 3.000€, circa 20.000 yuan). La novità più interessante però riguarda la versione Executive, che si distinguerà per un passo allungato e un abitacolo posteriore pensato per il comfort di passeggeri business o famiglie esigenti.

YU9, YU7 GT e SU7 L

Oltre a questi modelli, altri rapporti anticipano l’arrivo di ulteriori tre modelli in fase di sviluppo. Si tratta della YU9, un SUV di grandi dimensioni che sarà il primo modello a autonomia estesa del marchio, della YU7 GT, una variante sportiva dell’attuale SUV, e della SU7 L, una nuova berlina a passo lungo.

Nonostante il suo ingresso relativamente recente nel mercato elettrico, Xiaomi EV ha già raggiunto risultati sorprendenti. Nei primi undici mesi del 2025 le consegne hanno superato le 361.000 unità, portando il totale cumulato sopra quota 500.000 veicoli. Un traguardo importante che ha permesso al marchio di superare con largo anticipo il proprio obiettivo annuale di 350.000 consegne. I dati dimostrano come il marchio stia crescendo grazie a una gamma sempre più articolata e a una proposta tecnologica in grado di attirare sia i clienti più attenti al prezzo sia quelli alla ricerca di prestazioni e comfort.