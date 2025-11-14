Xiaomi SU7, si sta già lavorando al restyling della berlina elettrica?

Xiaomi SU7 ha riscosso sin da subito un grande successo. Non sono passati nemmeno due anni da quando l’azienda cinese ha lanciato sul mercato la sua berlina elettrica. Eppure, pare che si stia già lavorando ad un restyling. Infatti, in rete hanno iniziato a circolare una serie di foto spia che mostrano alcuni muletti della Xiaomi SU7 camuffati con pellicole che coprono la carrozzeria. Muletti da cui si è potuto comunque osservare alcune prime piccole novità stilistiche.

PRIMI INDIZI DEL RESTYLING

Le immagini mostrano alcuni prototipi della berlina elettrica con un frontale su cui si intravedono alcune piccole differenze con l’attuale modello. Passate indiscrezioni sul facelift della Xiaomi SU7 parlavano che il nuovo modello avrebbe potuto ereditare il design della griglia inferiore dalla SU7 Ultra. Ritocchi al design a parte, si parla anche di una serie di novità tecniche. Per il momento si tratta solamente di speculazioni che emergono dalla Cina. In ogni caso, si dice che con il restyling, Xiaomi potrebbe introdurre una batteria Kirin di seconda generazione in grado di supportare la ricarica 5C per poter effettuare i pieni di energia ancora più velocemente. Si specula anche dell’introduzione di un’architettura a 900 V e dei chip Thor-U per i sistemi di assistenza alla guida. Si tratta comunque solo di voci visto che di ufficiale ancora non c’è nulla.

Anzi, ufficialmente, il personale del servizio clienti ufficiale di Xiaomi Auto ha fatto sapere che l’azienda non ha rilasciato alcuna informazione su di un restyling. Tuttavia, su strada ci sono alcuni muletti della SU7 che sono già stati fotografati. Inoltre, ci avviciniamo al biennio di commercializzazione della SU7. Per il mercato cinese, è infatti normale che dopo due anni dal lancio possa arrivare un aggiornamento di un modello. Proprio per tali motivi, in Cina continuano le speculazioni sul restyling della Xiaomi SU7. Non si può fare altro che attendere per capire davvero se sono in arrivo novità per la berlina elettrica.