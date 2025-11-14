MV Agusta, il nuovo motore 5 cilindri sorprende: 240 CV e oltre 16.000 giri

MV Agusta ha deciso di non “nascondersi" più e ha quindi raccontato alcuni dei segreti del motore 5 cilindri che aveva presentato all’appuntamento di EICMA 2025. Bisognerà comunque attendere ancora un po’ di tempo per vederlo su di una moto. Infatti, l’azienda fa sapere che il debutto è previsto su di un modello descritto come “altamente atteso“, attualmente non presente nella gamma MV Agusta. Arriverà nei prossimi anni.

L’URLO DEI 16.000 GIRI

In attesa di scoprire quale sarà la moto che porterà al debutto il 5 cilindri, MV Agusta racconta che la nuova unità avrà una cilindrata compresa tra 850 e 1150 cc a seconda della configurazione. Inoltre, sarà in grado di erogare oltre 240 CV a più di 16.000 giri/minuto e fino a 135 Nm di coppia a 8.500 giri/minuto. Motore che quindi sarà in grado di garantire prestazioni elevatissime.

Potente ma anche leggero dato che peserà meno di 60 kg. Si parla anche di tecnologie di elettrificazione avanzate, integrando una pompa dell’acqua elettrica e una pompa dell’olio elettrica per ottimizzare efficienza e prontezza di risposta. I vantaggi nella scelta di questa architettura? Secondo MV Agusta, grazie al particolare ordine di accensione a 5 cilindri, il motore assicurerà un’erogazione di coppia e una guidabilità di altissimo profilo senza la necessità di un sistema di fasatura variabile, garantendo al tempo stesso sfruttabilità ai bassi regimi e potenza massima ai regimi più elevati.

Il particolare schema dell’albero motore — con un albero motore anteriore a tre cilindri e uno posteriore a due cilindri in configurazione “a U” — offrirà una straordinaria fluidità e una riduzione significativa delle vibrazioni, garantendo un livello di raffinatezza e bilanciamento dinamico senza precedenti.

Infine, MV Agusta racconta che il 5 cilindri sarà un motore più stretto di un quattro cilindri in linea e più corto di un V4. Non rimane che attendere novità.