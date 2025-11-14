Nuova Volkswagen T-Roc R, in arrivo nel 2027 con oltre 300 CV

Alla fine di agosto aveva fatto il suo debutto la seconda generazione della Volkswagen T-Roc che aveva introdotto diverse novità e non solo di design. La gamma del crossover non è ancora completa. All’appello manca per esempio il nuovo Full Hybrid che arriverà solo il prossimo anno. Inoltre, è confermato che ci sarà anche una seconda generazione della Volkswagen T-Roc R, la versione più sportiva del crossover. Quando arriverà? Bisognerà pazientare dato che il debutto è atteso nel 2027 come riporta Autocar.

COME SARÀ LA NUOVA VOLKSWAGEN T-ROC R?

Con la nuova generazione, la T-Roc ha adottato la piattaforma MQB Evo, che è alla base anche delle attuali Passat e Tiguan. Anche la versione R poggerà su questa architettura. Un prototipo ancora camuffato mostrato durante la presentazione del nuovo crossover, ha comunque permesso di osservare che la T-Roc R potrà contare su di alcuni elementi estetici dedicati che contribuiranno a rendere il suo look più sportiveggiante, tra cui paraurti anteriori e posteriori dall’aspetto più aggressivo e cerchi in lega da 20 pollici con finitura scura. L’abitacolo riprenderà quello della nuova T-Roc, ovviamente con alcune personalizzazioni a rimarcare il DNA più sportivo del modello. Già sappiamo che ci sarà una grafica dedicata per strumentazione digitale ed infotainment. Inoltre disporrà di sedili e volante sportivi. Possiamo inoltre immaginare che arriveranno anche finiture dedicate.

E il motore? Sotto al cofano sembra che troveremo il 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Si dice che l’unità sarà aggiornata con l’introduzione di un sistema Mild Hybrid per ridurre i consumi e permettere di renderla conforme al nuovo standard Euro 7. Il tutto sarà abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti oltre che alla trazione integrale. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. Con il debutto previsto nel corso del 2027, il prossimo anno dovrebbero iniziare anche ad apparire le prime foto spia dei test su strada. Non rimane che attendere novità.