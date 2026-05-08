Kawasaki: bonus fino a 3.000 euro con le promozioni di maggio 2026
Promozioni Kawasaki: vantaggi su Z900, Versys e Ninja. Sconti fino a 2.300€ sulle ibride e scarico Akrapovič incluso. Scopri i prezzi promo e le offerte per la tua moto.
Maggio si preannuncia il mese ideale per saltare in sella a una Kawasaki. Perché la casa di Akashi scalda i motori e decide di venire incontro agli appassionati con un ventaglio di promozioni davvero ampio. Pensato non solo per chi cerca la prestazione pura, ma anche per chi vede nella moto la compagna ideale dei viaggi o della mobilità quotidiana.
Kawasaki Motors Europe N.V. Filiale Italiana ha infatti varato un piano di incentivi, valido fino al 31 maggio, che tocca praticamente ogni segmento. Dalle agili naked alle instancabili globetrotter Versys, passando per le innovative ibride e le specialistiche del cross. Non si tratta solo di sconti sul listino. Bensì di un supporto concreto che include pacchetti accessori, manutenzione inclusa e soluzioni finanziarie studiate per alleggerire il peso dell’acquisto.
Ecco nel dettaglio tutte le opportunità per portarsi in garage una Kawasaki nuova di zecca:
Gamma Stradale: sconti, accessori e tagliandi inclusi
Nel segmento stradale, le offerte spaziano da bonus diretti a pacchetti accessori:
- KLE500 e KLE500 SE MY26: primo tagliando e supporto smartphone inclusi;
- Eliminator 500 MY25: 900 euro di vantaggi (prezzi da 5.590 euro);
- Eliminator 500 MY26: 800 euro di vantaggi (da 5.690 euro);
- Ninja 500: fino a 600 euro di vantaggi (da 5.890 euro a 6.490 euro a seconda delle versioni e annate);
- Ninja ZX-4R e ZX-4RR MY25: 600 euro di vantaggi (prezzo promo a partire rispettivamente da 8.390 e 9.090 euro);
- Versys 1100 S e SE: kit tourer da 900 euro incluso;
- Versys 650 MY25: 1.400 euro di vantaggi + primo tagliando (prezzo promo a partire da 6.790 euro);
- Versys 650 MY26: 1.200 euro di vantaggi + primo tagliando (prezzo promo a partire da 9.990 euro);
Sulle naked e sportive di fascia media e alta:
- Z900 MY25: trade-in da 1.000 euro (prezzo promo a partire da 8.990 euro);
- Z900 MY26: terminale Akrapovič da 1.200 euro incluso;
- Z500: fino a 500 euro di vantaggi (prezzo promo da 5.490 euro);
- Z650 e Z900RS: trade-in rispettivamente da 900 euro;
- Z650RS: fino a 800 euro di vantaggi (prezzo promo da 7.190 euro);
- W800: 1.530 euro di vantaggi (prezzo promo da 9.160 euro);
In evidenza anche la gamma ibrida:
- Z 7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid: 2.300 euro di vantaggi (prezzo promo da 7.995 euro);
- Ninja 7 Hybrid “Km 0”: 3.000 euro di vantaggi (prezzo promo da 6.995 euro).
Off-road: fino a 1.930 euro di vantaggi
Anche la gamma cross beneficia delle promozioni per chi ama la polvere:
- KX250 MY25: 1.620 euro di vantaggi (prezzo promo da 8.270 euro);
- KX250 X MY25: 1.740 euro di vantaggi (prezzo promo da 8.250 euro);
- KX450 MY25: 1.860 euro di vantaggi (prezzo promo da 8.930 euro);
- KX450 X MY25: 1.930 euro di vantaggi (prezzo promo da 8.960 euro);
- KX250 MY26: 1.620 euro di vantaggi (prezzo promo da 8.420 euro);
- KX450 MY26: 1.850 euro di vantaggi (prezzo promo da 9.090 euro);
- KX450 X MY26: 1.630 euro di vantaggi (prezzo promo da 9.410 euro).
Finance: tassi zero e assicurazioni incluse
Per rendere l’acquisto più accessibile, Kawasaki ha messo a punto formule finanziarie flessibili e protette:
- 12 mesi di assicurazione furto e incendio inclusi su modelli selezionati (Z, Ninja, Eliminator, Vulcan S e KLE500);
- NUOVO MY25: TAN 0,0%, durata 12–30 mesi, importi finanziabili da 1.500 euro a 7.000 euro;
- NUOVO gamma completa: TAN 0,0%, durata 12–24 mesi, importi da 1.500 euro a 6.000 euro;
- KLE500: TAN 1,99%, durata 12–36 mesi, importi da 1.500 euro a 8.000 euro.