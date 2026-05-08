Dall’AI generativa all’agentic AI: la trasformazione delle aziende, automotive e non solo

Lo scorso 22 aprile il PalaExpo di Veronafiere ha ospitato l’EOS Future Summit – AI & Beyond 2026, un evento che ha segnato un punto di svolta nel panorama italiano per quanto riguarda l’intelligenza artificiale in ambito aziendale. Il summit è stato organizzato da EOS Solutions, gruppo che offre una gamma completa di soluzioni gestionali basate su Microsoft Dynamics 365 per diversi settori specifici, tra cui l’automotive.

L’evento ha visto la presenza di oltre 350 partecipanti tra imprenditori, decision maker e consulenti. Per tutti l’obiettivo era quello di comprendere e approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle operazioni aziendali e come questa tecnologia stia ridefinendo la competitività e la governance. Attilio Semenzato, presidente di EOS Solutions Group, ha dichiarato:

Stiamo vivendo un momento unico. L’AI non è solo un trend topics, ma un acceleratore che ci permette di prendere decisioni migliori, ridurre le attività ripetitive e dedicare più tempo alle relazioni e all’innovazione. L’EOS Future Summit non è stata la classica conferenza frontale, ma un momento per cercare di leggere in anticipo i segnali del futuro e fornire ai nostri clienti e partner ispirazioni e strumenti per muoversi con sicurezza in un contesto che cambia con grande rapidità.

Il ruolo dell’Agentic AI

Uno dei temi cardine approfonditi nel corso dell’evento è stato il passaggio dall’AI generativa all’Agentic AI, cioé l’evoluzione che è in atto in questo momento. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma rispetto a solo qualche anno fa: l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di supporto, ma un autentico “collega" proattivo e autonomo.

Durante le sessioni plenarie, è stato presentato in anteprima Copilot Cowork, un’innovazione che consente di coordinare strumenti diversi e di automatizzare interi flussi di lavoro. L’integrazione degli AI Agent nell’ambito di sistemi ERP e CRM, come Dynamics 365 Business Central e SmartSupply 365, è in grado di ridefinire completamente l’operatività.

Più efficienza con Rapid Start

Durante il summit è stato anche lanciato ufficialmente Rapid Start, la nuova metodologia di EOS Solutions per l’avvio di Business Central. Pensata per risolvere le criticità dei progetti tradizionali, come analisi troppo lunghe, Rapid Start adotta una logica MVP (Minimum Viable Product). Grazie a template preconfigurati e wizard guidati, le aziende possono così diminuire tempi, costi e rischi, focalizzandosi sul valore reale del sistema fin dal primo giorno.

Sostenibilità e innovazione

Durante l’evento sono intervenuti esperti di livello internazionale, a partire da Paolo Taticchi, docente di Strategia aziendale e Sostenibilità d’impresa e vicepreside dell’University College of London. Il suo intervento ha messo in evidenza come la convergenza tra la sostenibilità e l’intelligenza artificiale rappresenti oggi una leva competitiva indispensabile per gestire il cambiamento, soprattutto in settori ad alta innovazione. Accanto a lui, professionisti di Microsoft e Factorial hanno illustrato l’applicazione concreta dell’AI nei processi HR e nella governance dei dati.

L’uso dell’AI protagonista di un contest

L’impatto dell’AI è stato al centro del contest “YesAIcan”: le aziende finaliste, provenienti da settori diversi, sono state premiate sul palco del summit. Tra queste, Faster S.r.l. ha realizzato un assistente chatbot per informazioni tecniche, Guala Dispensing S.p.A. ha sviluppato un agente AI per lo screening automatizzato dei curricula, mentre il vincitore Valoritalia S.r.l. ha presentato Label Inspector, una soluzione per la verifica automatica della conformità delle etichette di vini ai regolamenti UE.

Le soluzioni di EOS per l’automotive

In occasione dell’evento abbiamo approfondito le potenzialità delle soluzioni AI per il settore automotive con Lukas Pfeifhofer, Techcnology Advisor di EOS Solutions Group. In particolare, abbiamo parlato dell’evoluzione tecnologica applicata alla Digital Factory, con un particolare focus sull’integrazione dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) nel settore auto. Il fulcro tecnologico delle soluzioni implementate si basa su Microsoft Dynamics 365 Business Central, che permette di gestire l’intero processo aziendale: dagli ordini alla pianificazione della produzione, fino alla logistica e alla gestione dei fornitori.

Un aspetto fondamentale è la possibilità di integrare l’ERP con i sistemi di fabbrica, come i MES (Manufacturing Execution Systems) e i PLC, creando un ponte con le linee produttive e la robotica. Questo livello di integrazione è stato raggiunto in progetti realizzati da EOS Solutions per fornitori di alto profilo che operano per marchi come Lamborghini, Audi e Alfa Romeo (in particolare la produzione dei modelli Giulia e Stelvio a Cassino). Nell’ambito di processi complessi, la tecnologia supporta operazioni come lo stampaggio, la saldatura robotizzata e la verniciatura.

Le specificità del settore auto

Pfeifhofer ha affermato che il settore automotive presenta sfide uniche dal punto di vista gestionale. Tra queste spicca la gestione dei flussi EDI, dove i clienti di EOS Solutions inviano previsioni (forecast) e successivi “call-off" per consegne just-in-time. La precisione è fondamentale: ogni ritardo o errore nel labeling (etichettatura millimetrica secondo specifiche rigide) può comportare pesanti penalizzazioni da parte del cliente.

L’innovazione nell’ambito della cosiddetta fabbrica digitale comprende l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’IoT. Attraverso l’implementazione di un server MCP, è possibile analizzare i dati raccolti dai sensori di fabbrica tramite specifici tool di AI per monitorare la produttività e altri indicatori come ad esempio i fermi macchina. Un’innovazione rilevante riguarda l’impiego di modelli AI locali (on-premise) che consentono di elaborare immagini per il monitoraggio dei magazzini ed il riapprovvigionamento, assicurando così maggiore sicurezza e velocità.

Il futuro della fabbrica tra cobots e umanoidi

Rivolgendo lo sguardo al futuro, nella Digital Factory sarà fondamentale la collaborazione tra l’uomo e la macchina, comprovata dall’utilizzo dei cobots, cioè i robot collaborativi. In collaborazione con l’Università di Bolzano, sono state avviate delle sperimentazioni dove i cobots, integrati con l’ERP, gestiscono in autonomia il magazzino, intervenendo quando le scorte scendono sotto una determinata soglia.

Secondo Pfeifhofer l’evoluzione della fabbrica prevede l’integrazione dei robot umanoidi con AI integrata. La loro implementazione è vista come una risposta necessaria alla carenza di personale e alla necessità di aumentare la sicurezza sul lavoro, riducendo il rischio di infortuni umani in operazioni ripetitive o in compiti pericolosi. Anche in questo caso l’integrazione tra software gestionale e automazione avanzata sarà necessaria per ottimizzare i processi produttivi, che diventano sempre più complessi e su misura dell’azienda cliente.

EOS Solutions

Con oltre 500 collaboratori in 13 sedi in Italia, EOS Solutions è un gruppo operante nel settore dell’Information Technology che focalizza le proprie competenze sulle soluzioni Microsoft Dynamics 365 integrandola con l’intero stack dei servizi cloud di Microsoft per business intelligence, AI, collaborazione e produttività. È partecipato del gruppo tedesco Kumavision, che costituisce uno dei più grandi partner Microsoft Dynamics 365 a livello mondiale, con oltre 2.500 clienti, 75.000 utenti, 1.000 collaboratori e 29 sedi tra Italia, Germania, Austria, Svizzera e USA.

Con questo summit EOS Solutions conferma la sua posizione di leader in Italia nell’ecosistema Microsoft e si dimostra un partner cruciale per le imprese che vogliono gestire con efficienza e sicurezza la trasformazione digitale.