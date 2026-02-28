I robot umanoidi approdano nelle fabbriche europee grazie a BMW

BMW Group ha ufficialmente annunciato di essere il primo costruttore a impiegare robot umanoidi nella produzione in Germania. All’interno dello stabilimento di Lipsia, l’atmosfera vibrante della catena di montaggio si arricchisce di una nuova presenza tecnologica che incarna la Physical AI, un concetto che fonde l’intelligenza artificiale digitale con macchine e robot reali capaci di operare nel mondo fisico. Questa iniziativa non è solo un esperimento, ma la base di una strategia di digitalizzazione che punta a integrare la robotica umanoide nella produzione in serie e nella realizzazione di componenti e batterie.

AEON, un nuovo protagonista

Il progetto pilota europeo vede la collaborazione tra BMW e Hexagon, partner di lunga data specializzato in sensoristica e software. Il protagonista è AEON, un robot umanoide presentato nel giugno 2025 dalla divisione Hexagon Robotics. AEON si distingue per un design antropomorfo estremamente flessibile: il suo corpo permette di collegare diverse pinze, strumenti di scansione o elementi manuali, mentre il movimento è reso dinamico dall’uso di ruote. Dopo una fase di test iniziata a dicembre 2025, il robot entrerà nella sua fase operativa vera e propria nell’estate di quest’anno, venendo impiegato specificamente nell’assemblaggio di batterie ad alta tensione e nella produzione di componenti esterni.

L’esperienza americana

L’approdo in Europa della Physical AI poggia sulle solide basi del successo ottenuto negli Stati Uniti. Nel 2025, presso lo stabilimento di Spartanburg, il robot Figure 02 ha dimostrato che questa tecnologia può generare un valore aggiunto misurabile in condizioni reali. I numeri parlano chiaro: in dieci mesi di attività, lavorando su turni di dieci ore, Figure 02 ha supportato la produzione di oltre 30.000 BMW X3, movimentando più di 90.000 componenti in lamiera con precisione millimetrica. Durante le sue 1.250 ore di funzionamento, il robot ha percorso circa 1,2 milioni di passi, confermando che il passaggio dal laboratorio all’ambiente produttivo reale è avvenuto più rapidamente del previsto.

Una visione strategica

L’integrazione dei robot umanoidi è un tassello fondamentale della BMW iFACTORY, il modello di produzione del futuro che mira a essere flessibile, competitivo e orientato all’innovazione. Per consolidare queste conoscenze, il Gruppo ha istituito il nuovo “Center of Competence for Physical AI in Production”, che funge da catalizzatore globale per l’integrazione di IA e robotica. Come sottolineato da Milan Nedeljković, la sinergia tra competenze ingegneristiche e intelligenza artificiale apre possibilità del tutto nuove.

L’obiettivo finale non è sostituire l’uomo, ma creare un’automazione che sia un complemento a valore aggiunto. I robot umanoidi sono destinati ad assumersi le attività più ripetitive, ergonomicamente gravose o pericolose, alleggerendo il carico di lavoro dei collaboratori umani e migliorando le condizioni operative complessive. Grazie a un modello dati unificato e a una piattaforma integrata, questi agenti digitali possono apprendere continuamente, trasformando lo stabilimento in un ecosistema intelligente dove uomo e macchina convivono in modo fluido.