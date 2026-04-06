Kawasaki Z7 e Ninja 7 Hybrid: con l'aggiornamento tecnico cala prezzo

Nel panorama motociclistico contemporaneo, dove la transizione sempre più concreta verso l’elettrificazione inizia a giocare un suo ruolo ben definito, Kawasaki continua ad essere in campo in una partita tutta sua. E lo fa con due modelli che, nel bene o nel male, hanno già fatto discutere parecchio. Parliamo delle Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid. Ora, però, qualcosa è cambiato. E non poco.

Un aggiornamento che nasce dalla strada (e da qualche critica…)

Le prime versioni delle ibride HEV erano decisamente innovative. Ma anche un po’… acerbe. Il sistema funzionava, però richiedeva adattamento, quasi studio. E infatti uno dei punti più criticati dai clienti era proprio la gestione delle modalità di guida.

Ora arriva il primo cambio sostanziale. Ovvero il passaggio tra la modalità elettrica (EV) e ibrida (che avviene manualmente) non più limitato alla velocità di 25 km/h ma elevata fino a 60 km/h. Significa cambiare completamente l’esperienza quotidiana. Vuol dire poter attraversare magari una zona della città con ZTL attiva senza dover rallentare, senza “rompere il ritmo”.

Più intuitiva, più fluida… più “normale”

Un altro tassello importante riguarda il cambio automatico e la gestione della modalità Sport. Prima, per sfruttarla davvero, bisognava passare al controllo manuale con le palette. Una scelta interessante, ma non proprio user-friendly per tutti.

Con l’aggiornamento 2026, la modalità Sport diventa accessibile anche con cambio automatico. Tradotto? Si può guidare in modo brillante senza dover necessariamente intervenire manualmente su ogni cambiata.

È un change che dice molto. Kawasaki sta cercando di allargare il pubblico. Non più solo early adopter o appassionati di tecnologia, ma motociclisti “normali”, quelli che vogliono salire e partire senza troppe complicazioni.

E in mezzo a tutto questo c’è anche un lavoro importante sull’ECU, la centralina che gestisce il sistema ibrido. Più raffinata, più intelligente, meno invasiva. In teoria (e in parte anche nella pratica) l’ibrido smette di farsi notare e inizia a lavorare in background.

Il prezzo scende (e cambia tutto)

Poi c’è il punto che, inevitabilmente, sposta gli equilibri. Kawasaki ha deciso di riposizionare le Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid con un prezzo di partenza attorno ai 6.995 euro. Una cifra che le porta fuori dalla nicchia e le inserisce in un territorio molto più competitivo.

Certo, restano prodotti particolari. Il sistema ibrido, con motore bicilindrico da 451 cc affiancato da unità elettrica, continua a richiedere un minimo di adattamento mentale rispetto alle moto tradizionali. Ma il punto è proprio questo. Kawasaki non ha cambiato la filosofia. Ha semplicemente tolto gli ostacoli più evidenti.

Una nicchia che non è più così nicchia

Z7 Hybrid e Ninja 7 Hybrid restano, ad oggi, un caso unico nel mercato globale: le uniche vere moto ibride di serie. E con questo aggiornamento fanno un passo deciso verso la maturità. Iniziano a sembrare meno esperimento e più prodotto. Più utilizzabili, più accessibili, più… credibili.