Royal Enfield raddoppia: un nuovo maxi stabilimento per dominare il mercato

Royal Enfield continua a correre sul mercato motociclistico internazionale. Dopo anni di crescita costante che ne hanno consolidato la posizione a livello globale, la Casa indiana è pronta a compiere una mossa strategica decisiva per sostenere le proprie ambizioni di espansione. Parliamo dell’apertura di un nuovo, imponente polo produttivo in patria.

Un investimento storico

Il nuovo stabilimento sorgerà nello stato dell’Andhra Pradesh, precisamente nella zona di Satyavedu, nei pressi di Tirupati. Si tratta di uno dei piani di investimento industriale più rilevanti della storia recente del marchio.

L’operazione finanziaria complessiva mette sul piatto oltre 230 milioni di dollari (pari a circa 2.200 “crore” di rupie, ovvero 22 miliardi di rupie). Per ottimizzare la logistica e abbattere i costi di produzione, accanto alla fabbrica principale verrà realizzato anche un grande “vendor park”, un’area interamente dedicata ai fornitori strategici.

Verso quota 2,4 milioni di unità: la tabella di marcia

Oggi Royal Enfield può contare su una capacità produttiva stimata intorno a 1,46 milioni di veicoli all’anno. L’obiettivo del nuovo sito è quello di aggiungere, a pieno regime, altre 900.000 moto all’anno, portando il potenziale complessivo del costruttore vicino alla soglia dei 2,4 milioni di unità annue.

Secondo quanto riportato dalla stampa finanziaria indiana, i lavori seguiranno una precisa tabella di marcia divisa in due step:

entro il 2029: completamento della prima fase del progetto;

completamento della prima fase del progetto; entro il 2032: raggiungimento della piena operatività della struttura.

Dalle piattaforme attuali al futuro elettrico

Una spinta industriale di questa portata è il risultato diretto del forte gradimento che il brand sta riscuotendo in tutto il mondo. Il merito va soprattutto al successo commerciale delle piattaforme 350, 450 e 650cc, trainate da modelli come la Hunter 350, la Himalayan 450, la Guerrilla 450 e la gamma delle bicilindriche da 650cc. Inoltre, sul fronte delle competizioni e dello sviluppo, il marchio fa parlare di sé a livello globale portando il suo monocilindrico 450 nel dirt track mondiale con il progetto Sherpa FT Mk2.

Questo potenziamento delle fabbriche non servirà solo a soddisfare la domanda attuale, ma aprirà le porte all’allargamento delle famiglie di moto già in commercio e al debutto di modelli inediti. Tra i progetti più attesi ed evidenziati dall’azienda c’è anche lo sviluppo della Flying Flea, il brand con cui Royal Enfield siglerà il proprio debutto nel segmento delle moto elettriche.