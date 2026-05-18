Zontes ZT368-E ETC: lo scooter medio con ride-by-wire e cruise control

Il segmento degli scooter di media cilindrata si prepara ad accogliere una novità che promette di ridefinire gli standard di comfort e controllo quotidiano. È in arrivo sul mercato il nuovo Zontes ZT368-E ETC, un modello che non si limita a un semplice aggiornamento estetico, ma evolve profondamente sottopelle, portando in dote importanti migliorie che spaziano dall’elettronica di gestione alla ciclistica, fino alla cura per il benessere di pilota e passeggero.

L’evoluzione elettronica: arriva il Ride-by-wire

La vera svolta tecnologica dello ZT368-E ETC si nasconde nel comando del gas. Il tradizionale e meccanico cavo dell’acceleratore va definitivamente in pensione per fare spazio al moderno sistema Ride-by-wire. Questa gestione interamente elettronica permette una risposta del motore decisamente più fluida, lineare e precisa rispetto al passato.

L’introduzione dell’acceleratore elettronico ha portato con sé vantaggi tangibili per chi usa lo scooter anche nei lunghi trasferimenti: debutta infatti il Cruise Control, un alleato prezioso per riposare il polso destro durante i lunghi tratti autostradali. Inoltre, la nuova gestione permette di ottimizzare la calibrazione dei consumi, garantendo il giusto compromesso tra efficienza e prestazioni quando si decide di spalancare il gas.

Per supportare queste nuove funzionalità, i progettisti hanno ridisegnato da zero i blocchetti del manubrio (sia il destro sia il sinistro). I comandi sfoggiano ora un layout inedito, pensato non solo per offrire un colpo d’occhio più pulito e moderno, ma soprattutto per garantire un’ergonomia impeccabile, permettendo al pilota di attivare le varie funzioni in totale sicurezza senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Una ciclistica su misura per ogni percorso

Sul fronte della dinamica di guida, lo ZT368-E ETC punta tutto sulla versatilità e sulla capacità di cucirsi addosso alle esigenze di chi guida, grazie a un comparto sospensioni regolabile su entrambi gli assi.

All’anteriore: debutta una robusta forcella MZKS con steli da 41 mm di diametro, che offre la possibilità di regolare lo smorzamento sia in fase di estensione che in compressione, un dettaglio da moto vera per copiare al meglio ogni asfalto.

debutta una robusta forcella MZKS con steli da 41 mm di diametro, che offre la possibilità di regolare lo smorzamento sia in fase di estensione che in compressione, un dettaglio da moto vera per copiare al meglio ogni asfalto. Al posteriore: il monoammortizzatore permette di regolare il precarico della molla su 5 posizioni distinte. Una soluzione ideale per mantenere l’assetto corretto dello scooter quando si viaggia da soli, in coppia o a pieno carico con i bagagli.

Comfort a prova di inverno: sella XXL e riscaldabile

La vita a bordo è stata oggetto di attenzioni particolari. La sella offre una conformazione decisamente ampia e integra un supporto lombare pensato per non affaticare la schiena durante le lunghe sessioni di guida.

La vera chicca dedicata ai motociclisti che non temono il freddo è però la seduta riscaldabile di serie. Direttamente dall’interfaccia del quadro strumenti, il conducente può infatti attivare il riscaldamento della propria porzione di sella, scegliendo tra 3 differenti livelli di intensità termica per viaggiare al caldo anche nei mesi invernali.