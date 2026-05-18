FuoriConcorso 2026: il mito tedesco tra cultura, design e ossessione per la perfezione

Dopo aver consacrato nel 2025 il genio creativo italiano e il fascino quasi irrazionale della velocità tricolore, FuoriConcorso 2026 ha cambiato prospettiva portando sul Lago di Como una nuova riflessione sulla cultura automobilistica contemporanea.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “KraftMeister”, parola-manifesto che racconta l’essenza della tradizione automobilistica tedesca: precisione assoluta, disciplina progettuale, ricerca ossessiva della performance e capacità di trasformare la tecnica in linguaggio estetico.

Per due giorni, le eleganti Villa del Grumello e Villa Sucota si sono trasformate in un grande osservatorio internazionale dedicato all’automobile come fenomeno culturale, industriale e artistico.

KraftMeister: la perfezione tecnica come forma di bellezza

Più che una semplice esposizione, FuoriConcorso 2026 è stato un racconto immersivo costruito attorno a una domanda precisa: cosa succede quando la perfezione ingegneristica diventa emozione? La risposta prendeva forma lungo i giardini affacciati sul lago, tra prototipi rarissimi, vetture endurance leggendarie e capolavori firmati dai più grandi costruttori tedeschi.

Le protagoniste assolute erano le Porsche che hanno scritto la storia di Le Mans, le Mercedes-Benz che hanno ridefinito il concetto di Gran Turismo e una serie di concept car e modelli one-off capaci di raccontare decenni di evoluzione tecnica e stilistica.

Ogni automobile esposta è stata selezionata non soltanto per il proprio valore economico o collezionistico, ma per la sua capacità di rappresentare un’idea precisa di eccellenza: quella secondo cui la tecnica, quando raggiunge il massimo livello possibile, finisce inevitabilmente per diventare bellezza. Ed è proprio qui che FuoriConcorso si distingue da qualsiasi altro evento automotive contemporaneo: non si limita a esporre automobili, ma le interpreta come oggetti di vera cultura.

Un evento sempre più globale

I numeri dell’edizione 2026 confermano la crescita internazionale della manifestazione ideata da Guglielmo Miani:

72 vetture esposte

6 anteprime mondiali

16 partner automotive

19 partner lifestyle e tecnici

Dati che raccontano un evento ormai stabilmente inserito tra i più autorevoli appuntamenti del panorama automotive mondiale. Non è un caso quindi che l’evento sia stato la sede prescelta per numerose anteprime mondiali presentate durante il weekend. Negli ultimi anni FuoriConcorso è diventato una piattaforma sempre più strategica per costruttori, carrozzerie e atelier internazionali che scelgono il Lago di Como per svelare progetti esclusivi e visioni futuristiche. In un mondo dominato da reveal digitali e presentazioni sempre più standardizzate, FuoriConcorso offre ancora qualcosa di raro: contesto, profondità e autenticità.

Helmut Newton Cars: l’automobile diventa fotografia

Uno dei momenti culturalmente più significativi dell’intera manifestazione è stato senza dubbio il debutto mondiale di Helmut Newton Cars ospitato presso Villa Olmo. Per la prima volta, una mostra ha riunito in un unico percorso espositivo le fotografie automobilistiche realizzate da Helmut Newton durante la sua carriera. Non semplici immagini di automobili, ma vere riflessioni visive sul desiderio, sul lusso e sull’estetica del Novecento.

Le opere di Newton dialogavano perfettamente con le vetture esposte a FuoriConcorso: entrambe raccontavano l’automobile come simbolo culturale, oggetto del desiderio e proiezione estetica di un’epoca. La mostra comprendeva 38 opere inedite dedicate al mondo automotive e resterà aperta al pubblico per 45 giorni con accesso libero, sottolineando ancora una volta la volontà di FuoriConcorso di andare oltre il semplice evento elitario.

La vera forza di FuoriConcorso: la sua comunità

Ma ciò che rende davvero unico FuoriConcorso non sono soltanto le automobili o le ville affacciate sul lago. È il pubblico. Una comunità internazionale fatta di collezionisti, creativi, giovani appassionati e professionisti che condividono un approccio diverso all’automobile: non semplice status symbol, ma oggetto culturale capace di raccontare la società, il design e l’evoluzione del gusto contemporaneo. Sul Lago di Como si ritrovano persone che riconoscono il valore dell’autenticità, della ricerca storica e della qualità assoluta. Ed è proprio questa sensibilità collettiva a trasformare FuoriConcorso in qualcosa di più di una manifestazione: una vera piattaforma culturale dedicata all’automobile. A sintetizzare perfettamente lo spirito dell’edizione 2026 è stato lo stesso Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani e fondatore di FuoriConcorso: “KraftMeister è stato un viaggio dentro una cultura automobilistica che ha saputo trasformare la tecnica in identità e l’ingegneria in linguaggio estetico. FuoriConcorso continua a crescere perché continua a evolversi, mantenendo però intatta la propria natura: creare connessioni autentiche tra persone, idee e passioni.”

E mentre il sipario cala sulle rive del Lago di Como, una certezza rimane: FuoriConcorso non sta semplicemente raccontando l’automobile. Sta contribuendo a ridefinirne il significato culturale per una nuova generazione di appassionati.