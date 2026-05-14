LETBE Arthur 700: la naked cinese da 6.000 euro

Nel mondo delle due ruote, raramente un esordio riesce a generare tanto rumore mediatico quanto quello della LETBE Arthur 700. Una naked cinese di media cilindrata che si affaccia sul mercato con un prezzo d’attacco di 6.000 euro e una scheda tecnica che non accetta compromessi. Una nuova protagonista che vuole provare a scuotere le fondamenta di un mercato fino ad ora dominato da giganti giapponesi.

Dal cuore della Cina alle strade europee

Per molti, il nome LETBE potrebbe suonare nuovo. Il marchio in realtà nasce nel 2022 come costola del gruppo cinese Haojin. Un gigante industriale che ha deciso di scommettere sul mercato europeo con un approccio fresco e aggressivo. La strategia? Debuttare simultaneamente in mercati maturi come Germania, Austria, Svizzera e Italia. Nel nostro Paese, la sfida è affidata alla distribuzione di HYT MOTO. Dove l’obiettivo è anche quello di rassicurare i motociclisti sulla presenza di una rete solida alle spalle di un marchio così giovane.

Cuore bicilindrico e grinta da vendere

La Arthur 700 non punta solo sul risparmio, ma anche sulle emozioni. Esteticamente si presenta con un design affilato e moderno. E a colpo d’occhio sembra già capace di catturare lo sguardo al primo semaforo. A spingerla c’è un motore bicilindrico parallelo da 693cc, raffreddato a liquido e già omologato secondo le stringenti normative Euro 5+. E le prestazioni? Non male per niente. Con 75 CV a 8.750 giri e una coppia di 68 Nm, la Arthur 700 si posiziona un gradino sopra le rivali storiche in termini di potenza pura. Supera infatti i 68 CV della Kawasaki Z650 e i 73,4 CV della Yamaha MT-07.

Non manca davvero nulla

Spesso si tende a pensare che un prezzo “bomba" sia sinonimo di rinunce. LETBE sembra voler scardinare questo pregiudizio offrendo un pacchetto tecnologico completo di serie. La Arthur 700 è infatti equipaggiata con:

Impianto luci Full LED per una visibilità ottimale;

per una visibilità ottimale; Display TFT moderno e intuitivo per gestire tutte le informazioni di bordo;

moderno e intuitivo per gestire tutte le informazioni di bordo; Sistema Keyless , per dimenticarsi della chiave in tasca;

, per dimenticarsi della chiave in tasca; ABS di serie, per garantire la massima sicurezza nelle frenate d’emergenza.

La sfida del rapporto qualità-prezzo

Il vero asso nella manica rimane però il listino. Proporre una naked completa a 6.000 euro significa posizionarsi circa 1.500-2.000 euro al di sotto della concorrenza più blasonata… (la Z650 parte da 7.490 euro, mentre la MT-07 sfiora gli 8.000).