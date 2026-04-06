BYD si affida all’ex James Bond per il lancio europeo di Denza

Ci sono attori che restano associati per sempre ad alcuni dei personaggi che hanno interpretato nella loro carriera. È il caso di Daniel Craig che non è più James Bond dal 2021, ma il suo volto resta uno dei più riconoscibili al mondo. Lo sa bene BYD che ha ingaggiato l’attore britannico come testimonial globale del suo marchio premium Denza.

L’espansione globale del marchio cinese passa anche da queste scelte di marketing. Tra pochi giorni, esattamente l’8 aprile, Denza, al Palais Garnier di Parigi, darà il via al lancio commerciale della sua ammiraglia europea, la Z9 GT. Parliamo di shooting brake elettrica da quasi 1.000 CV, con autonomia dichiarata superiore a 1.000 km (secondo il ciclo CLTC). Il prezzo per il mercato europeo non è ancora stato comunicato, ma le previsioni suggeriscono un listino sopra i 72.000 euro.

La sportiva che sfida la Porsche 911

Daniel Craig affiancherà anche il lancio della Denza Z, la sportiva che Denza presenterà al Goodwood Festival of Speed di quest’estate. Il modello (che ricordiamo ha un nome provvisorio, in quanto quello definitivo non è stato ancora confermato) deriva dal concept svelato al Salone di Shanghai 2025 e punta dichiaratamente a competere con la Porsche 911. Le caratteristiche tecniche confermano un progetto molto ambizioso con l’architettura a tre motori per oltre 950 CV, sterzo steer-by-wire, sospensioni magnetoreologiche, capacità di movimento diagonale e rotazione sul posto. Lo scatto da 0 a 100 km/h è atteso in 2,7 secondi e i prototipi sono già stati avvistati in sessioni di test al Nürburgring.

L’espansione globale di BYD

BYD è uno di quei marchi di cui, da tempo, si sente più spesso parlare al di fuori della Cina. I numeri confermano una strategia vincente (anche nel nostro Paese) cui si inserisce anche l’operazione di coinvolgere un attore del calibro di Daniel Craig. L’ex 007 “ha il compito” di sostenere la crescita di Denza che per BYD è il marchio con cui entrare nel segmento premium, confrontandosi direttamente con marchi storici come BMW, Mercedes e Audi.