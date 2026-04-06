Vince una Dodge Viper regalando GTA V: la storia della “nonna gamer”

La Bravado Banshee è una delle vetture più cool su cui girare in GTA Online, grazie alle super performance e al design ispirato alla Dodge Viper. La versione GTS è modificabile con la tecnologia HSW per prestazioni estreme, rendendola una delle auto più veloci del videogame. La Dodge scelse di lanciare la prima serie della vipera nel 1992. Un bolide spettacolare sul piano estetico che, dopo i successi commerciali della Charger, della Dart e della Challenger, tenne alta la bandiera a stelle e strisce.

Il punto di forza della Viper era lo scatto, capace di bruciare il quarto di miglio nelle drag race. La vettura non aveva alcun aiuto elettronico ed era gestibile solo da mani esperti. Un mix letale tra una muscle car e una coupé europea, prodotta dalla Gruppo Chrysler. A dispetto di tante sportive nostrane il prezzo era alla portata e il motore perfezionato dai tecnici della Lamborghini. Ai tempi la Casa di Sant’Agata Bolognese era stata inglobata nel colosso americano. Gli specialisti potenziarono il V10 americano, trasformandolo in un bolide da 400 cavalli.

Colpo di fortuna

Da una banale autorizzazione per l’acquisto di Grand Theft Auto V è emersa una vincita di una Dodge Viper unica al mondo, replica reale della Bravado Banshee del videogame Rockstar. La signora, ignara di aver partecipato al concorso ufficiale di Grand Theft Auto V, si è vista recapitare una Viper in dimensioni reali con gli elementi stilistici della vettura presente nel noto videogioco. Rockstar Games presentò al lancio del quinto capitolo della saga diverse iniziative promozionali negli Stati Uniti, tra cui un concorso nazionale connesso all’acquisto del gioco tramite il programma PowerUp Rewards di GameStop.

La Bravado Banshee, controparte virtuale della Viper nella serie GTA, era uno dei premi. Cheri Parker, residente nel North Carolina, aveva solo dato in prestito la sua carta di credito per l’acquisto del videogame appena uscito. In famiglia erano tutti felici ma nessuno era consapevole di aver partecipato all’estrazione di una vera Dodge Viper personalizzata.

Carattere da vendere

La vettura è stata radicalmente modificata per replicare fedelmente lo stile della Bravado Banshee digitale. Nel complesso la carrozzeria risulta anomala rispetto alla Viper SRT-10 originale, tuttavia a sorprendere sono i dettagli. La cura per riprodurre il bolide del videogame è stata maniacale. I gruppi ottici sono nuovi e spiccano sul cofano allungato, i sedili sono ricamati con il logo Banshee, mentre i pannelli carrozzeria sono fatti su misura.

I designer hanno usato addirittura le texture specifiche del videogame della Rockstar per creare questo capolavoro unico al mondo. La donna ha annunciato di aver pensato inizialmente a uno scherzo o a una truffa. Invece, a sorpresa, si è ritrovata fuori la porta di casa con le chiavi tra le mani di una leggendaria supercar americana.