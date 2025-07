I dazi di Trump colpiscono Pomigliano: sospesa la produzione della Dodge Hornet

I dazi di Trump stanno mettendo da tempo sotto pressione l’industria automotive europea. Ne abbiamo parlato molto spesso e le recenti novità con il presidente americano che vuole imporre tariffe al 30% all’Unione Europea, non sembrano far pensare a nulla di buono per il futuro. Le incertezze dovute alle nuove politiche tariffarie di Trump hanno portato Stellantis a decidere di sospendere a Pomigliano la produzione della Dodge Hornet. La gemella dell’Alfa Romeo Tonale a marchio Dodge per il mercato americano è infatti prodotta in questo impianto.



Già nel primo semestre 2025 la produzione di questo modello era colata a picco con sole 1.360 unità (-90%). Adesso, arriva lo stop alla produzione dato che Stellantis ha la necessità di valutare l’impatto dei dazi prima di procedere con la pianificazione del nuovo piano industriale.

IL MOMENTO É MOLTO DELICATO

In realtà, come si poteva leggere dal rapporto dei sindacati sulla produzione di Stellantis, la produzione della Dodge Hornet era praticamente ferma già dalla fine del primo trimestre, segno che il Gruppo automobilistico aveva già cambiato strategia alla luce dell’introduzione dei dazi americani per l’industria auto voluti fortemente da Trump. Per lo stabilimento di Pomigliano non è comunque una buona notizia. I volumi produttivi sono in costante calo, anche quelli della Panda che da sola rappresenta la maggior parte della produzione dell’impianto. Proprio parlando della Dodge Hornet, i sindacati esprimevano la loro preoccupazione. Da capire cosa deciderà Stellantis e se la produzione riprenderà oppure se questo modello è destinato ad una chiusura anticipata della sua carriera.



