Prezzi benzina in autostrada, come risparmiare: in città costa anche l'11% in meno

Ve la ricordate l’inchiesta di Altroconsumo sugli aumenti dei prezzi agli Autogrill italiani? Bene, pare che contestualmente ne sia stata condotta una anche per rilevare i prezzi dei carburanti. Nello specifico, si sono recati in 16 aree di servizio autostradali e in diversi distributori vicini, ma lungo la rete urbana. Quello che emerge è una differenza di prezzo molto consistente e quindi bisogna fare molta attenzione. L’inchiesta ha quindi permesso di rilevare i prezzi e di effettuare i confronti del caso per capire se e come è possibile risparmiare in vista dei lunghi viaggi. Del resto, l’estate è arrivata e le vacanze estive sono alle porte.

BENZINA E DIESEL, LE DIFFERENZE DI PREZZO

Parlando in generale, rispetto alla scorsa estate, benzina e diesel costano circa il 5-7% meno e questo è sicuramente una buona notizia. Ma come si può risparmiare ulteriormente? Sintetizzando, dall’inchiesta emerge che “la benzina fuori dall’autostrada costa spesso molto meno (anche dell’11% nei nostri casi) e che, in autostrada, fare il pieno al self-service piuttosto che al servito può costare fino al 17% in meno“.



PERCHÉ IN AUTOSTRADA COSTA DI PIÙ?

Entrando nel dettaglio, sono stati rilevati i prezzi di benzina e diesel in 16 aree di servizio, nei pressi di. Successivamente, sono stati cercati i prezzi del carburante in diverse località nei pressi dell’area di servizio (a circa 10-15 km), ma al di fuori della rete autostradale. Il tutto per fare un confronto. I costi medi confrontati sono quelli del self service. La rilevazione è stata fatta nel periodo. Cosa emerge?La. Qui, il prezzo medio della benzina, nei distributori presenti sulle tratte urbane vicini all’area di servizio (1,64 euro al litro),rispetto al prezzo medio in autostrada nello stesso periodo (1,844 euro al litro). Parliamo quindi di una differenza di ben. Differenze elevate anche per quanto riguarda Adda Nord Milano (-9,5%) e Irpinia Nord Napoli (-8,1%). Calcolatrice alla mano un pieno di benzina fatto a Rho Sud sarebbe costato 92,20 euro, 10 euro in più se effettuato poco fori dall’autostrada (82 euro). La stessa cosa vale anche per il diesel, con le differenze di prezzo medio tra autostrada e rete urbana che sono arrivate a oltre l’11%. Se il viaggio prevede delle soste fuori dall’autostrada, Altroconsumo consiglia di approfittarne per fare un pieno di carburante vista la differenza importante che in un lungo viaggio si può far sentire sul portafogli.

I motivi sono molteplici come spiega l’analisi. Innanzitutto c’è una minore concorrenza tra i diversi marchi dei distributori e quindi non c’è alcuna spinta ad abbassare i prezzi. Ci sono poi i costi in più che le aree di servizio autostradali sostengono, come quello per le concessioni. Infatti, i gestori pagano una sorta di affitto (le royalty) al concessionario autostradale, che poi evidentemente scaricano sui prezzi del carburante.

PREZZI AUTOSTRADA: DIFFERENZA TRA SELF E SERVITO

Differenze marcate. L’inchiesta evidenzia che al servito si sforavano quasi sempre i 2 euro al litro, mentre al self la benzina costava 20-30 centesimi in meno, cioè intorno a 1,70 – 1,80 euro al litro. Nelle aree di servizio prese ad esame, il risparmio nel fare il pieno da soli poteva arrivare al 17% presso l’area di servizio di Limenella Sud. In ogni caso, il risparmio non era meno del 9,4%. All’atto pratico, 50 litri di benzina costerebbero 105,20 euro al servito, contro gli 87,20 euro del self service. Una differenza, dunque, di ben 18 euro. Anche per il gasolio la situazione era simile, con prezzi del servito tra 1,90-2 euro al litro circa e prezzi al self- service intorno a 1,70 euro al litro. Per chi volesse approfondire, sul sito di Altroconsumo sono presenti le tabelle con tutti i rilevamenti e i differenziali di prezzo.