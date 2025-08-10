Dodge Charger Scat Pack 2026: la muscle car ritorna al motore termico
Dopo il flop della Dodge Charger elettrica, il marchio americano rilancia il rombo termico con la nuova Scat Pack 2026
Forse il flop della Dodge Charger Daytona R/T ha aperto gli occhi alla casa americana che ora compie significativi passi in avanti con il lancio della nuova Dodge Charger Scat Pack 2026 che sarà equipaggiata con il motore SIXPACK a sei cilindri in linea biturbo, un concentrato di potenza progettato per portare avanti la storia della muscle car moderna, con prestazioni di livello e l’inconfondibile grinta Dodge.
Dotata di un sistema di trazione integrale (AWD) di serie, la nuova Dodge Charger può contare su una potenza di 557 CV e 720 Nm di coppia, che le permettono uno scatto da 0 a 60 mph (96 km/h) in soli 3,9 secondi, inoltre può percorrere il quarto di miglio in 12,2 secondi.
La nuova muscle car Dodge ha appena fatto il suo debutto, con fumo e rombo in pieno stile Dodge nel centro di Pontiac in Michigan, per inaugurare il 10° anniversario del Roadkill Nights Powered by Dodge.
Il CEO di Dodge afferma che la nuova Charger prosegue la tradizione di prestazioni leggendarie, offrendo più potenza e coppia di qualsiasi muscle car nella categoria, la carrozzeria più larga del mercato, un abitacolo premiato e la possibilità di scegliere l’alimentazione, con la Scat Pack 2026 Turbo come auto più potente sotto i 55.000 dollari.
Gli ordini per la Dodge Charger Scat Pack 2026 con motore SIXPACK H.O. si apriranno il 13 di agosto e le vetture inizieranno a riempire le concessionarie entro la fine dell’anno.
UNA MUSCLE CAR CON LA MAIUSCOLA
Dodge attinge ancora una volta dalla sua ricca storia per lavorare al meglio sul futuro. Ben noto negli anni ’70, il badge “SIXPACK" stava ad indicare tre carburatori a doppia camera, per un totale di sei camere. Oggi, Dodge prova a reincarnare quello spirito con i sei cilindri in linea. Si tratta di un motore Twin Turbo sei cilindri in linea da 3,0 litri, propulsore che verrà offerto in due varianti, una ad alta potenza da 557 CV e 720 Nm di coppia, e una seconda, meno prestazionale, 425 CV e 634 Nm di coppia.
Il motore SIXPACK H.O. – il più potente – della Dodge Charger Scat Pack 2026 è la versione più prestazionale mai realizzata del propulsore Hurricane: monta un sistema di aspirazione e scarico a bassa resistenza, blocco in alluminio pressofuso, componenti interni forgiati e pistoni raffreddati a getto d’olio con trattamento antiattrito DLC.
Grazie alla sovralimentazione, eroga l’88% della coppia massima già a 2500 giri/min e oltre il 90% fino a 6.000, abbinando iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero a camme con fasatura variabile e intercooler acqua-aria dedicati, il tutto rifinito con una copertura motore in stile carbonio con logo rosso SIXPACK.
La Dodge Charger con motore SIXPACK è l’unica muscle car al mondo con trazione integrale e possibilità di passare alla trazione posteriore premendo un pulsante, grazie al cambio automatico TorqueFlite 880RE a 8 rapporti. L’AWD migliora la tenuta su ogni superficie e nelle partenze da drag strip, permettendo alla Scat Pack di eseguire burnout in modalità RWD e poi sfruttare la trazione integrale per il lancio. Il sistema include anche il Front-Axle Disconnect per ridurre i consumi. A completare l’esperienza, lo scarico attivo con doppia modalità, valvole elettroniche e sound aggressivo dedicato a ciascuna modalità di guida, con terminali doppi da 100 mm disponibili in finitura lucida o Eclipse chrome.
Questa muscle car monta inoltre dischi freno ventilati Brembo con pinze a sei pistoni davanti e flottanti dietro, per prestazioni di frenata superiori e resistenza al fading. Il sistema Brake by Wire eBoost regola la decelerazione in base alla modalità di guida ( Eco, Wet/Snow, Sport, Custom) al fine di evitare surriscaldamenti e usura dei freni.
Un sistema sospensivo specifico inoltre mira a migliorare il controllo: si trova un multilink anteriore con componenti in alluminio forgiato e setup posteriore a 4 link completamente indipendente.
DESIGN ICONICO
La nuova Dodge Charger SIXPACK sfoggia un design widebody muscoloso e distintivo, con cofano esclusivo, griglia pronunciata e terminali di scarico in acciaio inox o Eclipse, accompagnati da cerchi da 20 pollici con logo Fratzog e una gamma di otto colori esterni.
Gli interni, ispirati alla Charger del 1968, combinano tecnologia avanzata e comfort con schermi digitali ampi e inclinati verso il guidatore, illuminazione ambientale e personalizzabile a 64 colori, volante riscaldato con paddle shift e sedili premium in pelle Nappa, offrendo un’abitabilità e uno spazio di carico tra i migliori della categoria.
VERSIONI E PREZZI
Per il 2026, Dodge offre una gamma Charger che accontenta ogni appassionato. Tra le muscle car più potenti sul mercato a meno di 60.000 dollari spiccano tre modelli principali: la Charger R/T da 427 CV con un prezzo base di 49.995 dollari, la Scat Pack da 557 CV che parte da 54.995 dollari, e la Charger Daytona Scat Pack elettrica con un prezzo a partire da 59.995 dollari. Gli acquirenti possono inoltre scegliere tra versione a due o a quattro porte, con un supplemento di 2.000 dollari per le varianti a quattro porte.
Come anticipato, gli ordini per la Charger Scat Pack a due porte con motore SIXPACK apriranno il 13 agosto 2025, mentre quelli per la Charger Daytona Scat Pack elettrica a due e quattro porte sono già aperti. La Charger Scat Pack a quattro porte con motore SIXPACK arriverà nelle concessionarie nella prima metà del 2026, mentre la versione a due porte farà il suo debutto nella seconda metà del 2025.