Xiaomi centra un nuovo traguardo: 500.000 auto prodotte in meno di 2 anni

Quando Xiaomi annunciò il suo progetto di entrare nel settore delle auto elettriche con un piano particolarmente ambizioso, ci fu molto scetticismo. L’industria automotive è infatti molto complessa e partire da zero non è certamente semplice. Eppure, abbiamo visto com’è andata. Il primo modello, la Xiaomi SU7 è stata da subito un grande successo e anche la più recente Xiaomi YU7 sta vendendo molto bene, tanto che il colosso cinese dell’elettronica sta lavorando per ampliare il più velocemente possibile la produzione delle sue vetture. E parlando proprio della produzione, Xiaomi ha annunciato di aver raggiunto un traguardo significativo e cioè quello delle 500.000 auto prodotte.

UN PUNTO DI PARTENZA PER IL FUTURO

L’annuncio è stato dato attraverso Weibo, dove l’azienda ha definito questo traguardo come un nuovo punto di partenza per il futuro. C’è voluto appena un anno e 7 mesi per arrivare a produrre 500.000 auto. Risultato che pone Xiaomi come una delle aziende del mercato automobilistico cinese che ha raggiunto più rapidamente questo traguardo. Gli obiettivi di crescita sono molto ambiziosi come ben sappiamo. Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, ha dichiarato in passato che per il 2025 puntano a consegnare oltre 400.000 auto. Stando a quanto riporta CnEVPost, da gennaio a ottobre Xiaomi ha già consegnato 315.376 veicoli, avvicinandosi così al suo obiettivo annuale.

Il colosso dell’elettronica ha le idee ben chiare per il futuro. Xiaomi intende diventare sempre più protagonista del mercato auto e non solamente in Cina. Infatti, già sappiamo che nel 2027 sbarcherà anche in Europa dove offrirà le sue auto elettriche. Inoltre, l’azienda sta già lavorando per il futuro dato che sono in sviluppo diverse novità tra cui ci sarebbe anche un maxi SUV range extender oltre ad una versione ad alte prestazioni della YU7. Il 2026 dovrebbe quindi portare diversi annunci interessanti. Non rimane quindi che attendere novità da parte di Xiaomi.