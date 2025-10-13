Xiaomi YU9, le foto spia del nuovo maxi SUV range extender da 7 posti

Xiaomi si sta godendo il successo della berlina elettrica SU7 e del SUV elettrico YU7. Tuttavia, sta già pensando al futuro. Infatti, continuano i test di sviluppo del terzo modello che per il momento viene chiamato Xiaomi YU9. Si tratta di un grande SUV che secondo alcuni rapporti sarebbe dotato di un sistema range extender. Non si tratterebbe quindi di un veicolo 100% elettrico. Modello che adesso è stato visto sulle strade nello Xinjiang, in Cina. Le foto spia mostrano un vettura ancora camuffata con pellicole ed elementi posticci che nascondono i dettagli del design. Tuttavia, l’aspetto interessante è un altro.

Infatti, contestualmente, il fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha pubblicato sui social media la conferma del suo arrivo proprio a Tashkurgan, nello Xinjiang, dove sono in corso test sulle auto. L’attività sui social media indica che diversi dirigenti Xiaomi, tra cui il consulente senior per il settore automobilistico Hu Zhengnan, il vicepresidente Zhang Jianhui e il direttore generale del reparto prodotti automotive Yu Kai, si trovano attualmente nello Xinjiang. Secondo la stampa cinese sarebbero indizi che sono in corso test su larga scala, simili a quelli pre-lancio per i modelli Xiaomi SU7 e YU7.

TEST IN CORSO

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha condiviso diversi post su Weibo che documentano i test in corso sulle vetture dell’azienda nello Xinjiang, in Cina. Ha scritto che il team di test aveva raggiunto la Panlong Ancient Road, un percorso montano di 30 km con oltre 600 curve strette a un’altitudine di oltre 3.500 metri. Lei Jun ha aggiunto che i test si stanno svolgendo ai piedi dei Monti Kunlun, sull’altopiano del Pamir, dove l’altitudine media supera i 4.000 metri. Il team ha anche visitato il lago Karakul, situato a circa 3.600 metri di quota. La YU9 è apparsa in diverse foto spia dalla fine del 2024, rivelando gradualmente dettagli chiave.

Come accennato in precedenza, si dovrebbe trattare di un modello range extender. Alcuni rapporti affermano che potrebbe essere dotato di una batteria da 80 kWh, offrendo oltre 400 km (CLTC) di autonomia in modalità esclusivamente elettrica. In termini di dimensioni, si dice che la nuova Xiaomi YU9 avrà una lunghezza di circa 5,2 metri. Viste le dimensioni offrirà molto spazio all’interno dell’abitacolo e forse proporrà anche configurazioni da 6 o 7 posti. Nel tempo, alcuni prototipi sono stati visti sia con il LiDAR e sia senza questo sensore molto importante per poter offrire avanzate funzionalità di assistenza alla guida. Quando arriverà? Si dice che il debutto sarebbe atteso nel corso del 2026. Non rimane che attendere maggiori novità sullo sviluppo del terzo modello di Xiaomi.