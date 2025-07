Xiaomi YU7 Max al banco di prova: ecco com'è andata

Xiaomi YU7 ha avuto un debutto davvero record, con ordini che già oggi coprono un anno di produzione. Con i primi esemplari del SUV elettrico arrivati nelle mani dei clienti, in Cina sono iniziati i primi test, alcuni anche davvero curiosi. Abbiamo visto quello dell’autonomia autostradale e, adesso, arriva la prova al banco per verificare i livelli reali di potenza del powertrain e la curva di erogazione. Per questa particolare prova è stata scelta la Xiaomi YU7 Max, la più potente, dotata di un doppio motore elettrico in grado di arrivare ad erogare 508 kW (690 CV). Com’è andata? I risultati sono interessanti. Spoiler, con la modalità Boost attiva, la potenza rilevata è stata addirittura leggermente superiore a quella dichiarata.

LE DIVERSE CURVE DI POTENZA E COPPIA

Senza attivare la modalità Boost, la YU7 ha raggiunto circa il 97% della potenza dichiarata. I test hanno evidenziato una certa progressività nella curva della potenza che garantisce comfort, pur riservando maggiore potenza alle medie e alte velocità, ideale per i sorpassi in autostrada. I valori di coppia rimangono ai livelli massimi fino a velocità di poco inferiori ai 100 km/h, consentendo ai conducenti di disporre della coppia massima nelle situazioni di guida quotidiane.



CONFRONTO CON LA XIAOMI SU7 MAX

Le cose cambiano sensibilmente. La potenza massima sale a, superando i 690 CV dichiarati. La curva della potenza è meno progressiva, con i livelli massimi che si raggiungo molto prima. Cambia anche la coppia con livelli di picco superiori e cioè 768,5 Nm contro i 624,9 Nm. Nei test di accelerazione, la YU7 Max ha registrato un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,32 secondi, leggermente inferiore ai 3,23 secondi dichiarati ufficialmente. Ha completato il quarto di miglio in 11,11 secondi con una velocità terminale verificata tramite GPS di 204,51 km/h, mentre l’accelerazione da 60 a 160 mph ha richiesto 4,65 secondi.

Non poteva poi mancare un confronto con la SU7 Max. Rispetto alla berlina elettrica, la YU7 Max mostra chiari vantaggi sopra gli 80 km/h.