Video in stile Gymkhana per la Xiaomi SU7 Ultra: 1.500 CV per drift spettacolari

Xiaomi SU7 Ultra è velocissima e lo ha dimostrato con i tempi record ottenuti al Nürburgring. Già questo risultato fa capire quanto siano elevate le sue potenzialità. A quanto pare, però, la berlina elettrica ad altissime prestazioni è anche in grado di divertire in maniera differente. Infatti, una SU7 Ultra appositamente preparata è stata protagonista di un video Gymkhana in stile Ken Block molto divertente che è stato girato sull’isola cinese di Qionghai.

A TUTTO DRIFT

Proprio come i migliori video di Gymkhana realizzati dal compianto Ken Block, la SU7 Ultra è stata filmata mentre effettua passaggi spettacolari, con drift a pochi centimetri dai cordoli e superando gli ostacoli con precisione millimetrica. Al volante dell’auto elettrica c’era il pilota di Formula Drift, Ye Zhicheng, che ha quindi saputo sfruttare al massimo le potenzialità della vettura che è stata equipaggiata con un freno a mano idraulico che consente al conducente di bloccare rapidamente le ruote posteriori. Tra i passaggi più spettacolari, sicuramente quello che troviamo più meno a metà del filmato, quando la sportiva elettrica esegue un drift a forma di 8 tra due limousine in movimento.

Verso la fine del video, la Xiaomi SU7 Ultra si unisce ad una Toyota GR86 con motore modificato per sfrecciare su una strada di montagna. Poco dopo, la sportiva giapponese si surriscalda, ma la Xiaomi riesce a proseguire. Insomma, un video divertente in cui vediamo come gli oltre 1.500 CV dei 3 motori elettrici possano essere utilizzati in maniera differente per creare spettacolo. Pare che il CEO di Xiaomi abbia apprezzato il video tanto da averlo condiviso attraverso i suoi account social.