FIAT Panda è la più amata in Italia. Qual è l’auto più venduta in ogni Paese del mondo?

In Italia l’auto più venduta è la FIAT Panda e lo sappiamo molto bene. La city car da tempo è sempre al primo posto della classifica delle auto più vendute nel nostro Paese. Ma in Francia, in Germania, in Austria, in America, in Canada, insomma, negli altri Paesi del mondo quali sono le auto che primeggiano? A rispondere a questa curiosità ci pensa Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, che attraverso la sua pagina Instagram, è solito condividere dati di mercato molto interessanti. I dati di vendita di questa interessante analisi fanno riferimento al 2024.

IN FRANCIA LA RENAULT CLIO, IN AUSTRIA…

Guardando all’Europa, facciamo alcuni esempi. In Francia, l’auto più venduta è la Renault Clio, mentre in Austria, la Skoda Octavia. Lo sapevate che in Albania l’auto più venduta è la Volkswagen ID.4? In Belgio, invece, è la Tesla Model Y. Il SUV elettrico di Elon Musk è primo anche in Danimarca. Skoda Octavia primeggia anche in Croazia. In Germania, invece, l’auto più venduta è la Volkswagen T-Roc che presto si rinnoverà completamente con l’arrivo della nuova generazione. In Grecia? Il modello più venduto è la Toyota Yaris Cross. Nel Lussemburgo al primo posto c’è la Tesla Model 3, mentre in Norvegia troviamo ancora prima la Tesla Model Y. Nel Regno Unito? L’auto più venduta è la Ford Puma. (se non vedete la classifica qui sotto, cliccate direttamente qui)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felipe Munoz | Automotive (@carindustryanalysis)

Al di fuori dell’Europa, negli USA il modello più venduto è la Toyota RAV4 che da poco è stata rinnovata con l’introduzione della nuova generazione. Interessante notare che la Toyota Hilux è prima in ben 30 mercati ma non riesce a raggiungere la vetta della classifica globale delle auto più vendute perché non è disponibile in mercati chiave come quello americano e cinese. A proposito della Cina, l’auto più venduta è la BYD Qin.