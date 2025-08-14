Nuova Jaecoo E5: SUV elettrico da 204 CV, 400 km di autonomia e funzione V2L

Con Omoda & Jaecoo, il Gruppo Chery ha ambiziosi piani per l’Europa. Sul mercato sta arrivando la nuova Jaecoo 5, un nuovo SUV lungo 4,38 metri che sarà proposto con una gamma completa di motorizzazioni: benzina, ibrido ed elettrico. Con l’inizio della commercializzazione nel Regno Unito, sono arrivate maggiori informazioni sulla versione elettrica del SUV, chiamata Jaecoo E5.

ESTERNI ED INTERNI

Rispetto al modello endotermico, la versione BEV si differenzia principalmente per un frontale rivisto, con la calandra chiusa dato che non è presente il motore endotermico. Dunque, niente calandra di gradi dimensioni a effetto “cascata" come l’aveva definita la casa automobilistica. Il frontale del modello elettrico appare dunque più pulito con il lettering JAECOO che è stato collocato tra i fari. Per il resto, non ci sono altre particolari differenze di rilievo rispetto ai modelli endotermici.



MOTORE E AUTONOMIA

Ovviamente non manca la tecnologia e dietro al volante a due razze troviamo lo schermo della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è invece collocato il display da 12,3 pollici. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Il bagagliaio offre una capacità di 380 litri che possono salire a 1.180 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Di serie troviamo anche un impianto audio Sony a 6 altoparlanti.

La nuova Jaecoo E5 adotta il medesimo powertrain della Omoda 5 EV. Questo significa che troviamo un motore elettrico da 204 CV alimentato da una batteria con una capacità di 61,1 kWh, quanto basta per una percorrenza di 400 km. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,7 secondi. La batteria, in corrente continua, può ricaricare ad una potenza di picco di 80 kW. La casa automobilistica dichiara che per passare dal 30 all’80% della capacità servono 27 minuti. Sebbene Jaecoo E5 non disponga della trazione integrale, il costruttore afferma che è comunque in grado di affrontare percorsi in off-road grazie ad un angolo di attacco di 20 gradi e un angolo di uscita di 30 gradi. Di serie, troviamo anche un sistema di telecamere panoramiche a 540 gradi.



Vehicle-to-load (V2L)

che permette di utilizzare la batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni come un computer portatile o l’attrezzatura da campeggio. Inoltre, offre la Pet Mode che mantiene l’abitacolo fresco quando abbiamo a bordo il nostro amico a 4 zampe e dobbiamo assentarci per pochi minuti.

PREZZI

Il SUV dispone della funzionalità

In attesa di saperne di più per il mercato italiano, la nuova Jaecoo E5 è stata messa in vendita nel Regno Unito a partire da 27.505 sterline, cioè circa 31.900 euro.