Jaecoo 5, il nuovo SUV compatto si presenta al MIMO 2025: benzina, ibrido ed elettrico

Jaecoo 5 fa il suo debutto ufficiale in occasione dell’appuntamento di MIMO 2025. Si tratta di un SUV di 4,38 metri di lunghezza a cavallo tra il segmento B e il segmento C. Il Gruppo Chery con il marchio Omoda & Jaecoo ha piani molto ambiziosi per l’Europa e la nuova Jaecoo 5 sarà fondamentale visto che si pone alla base della gamma Jaecoo e punta ad avvicinare un numero più ampio di potenziali clienti, soprattutto più giovani. La casa automobilistica descrive questo modello come un “SUV compatto pensato per l’outdoor" visto che offre una serie di caratteristiche per chi ama il campeggio e la vita all’aria aperta.

JAECOO 5: ESTERNI ED INTERNI

colorazioni Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray. verticale a effetto “cascata", sbalzi ridotti, fiancate scolpite e tetto black gloss. I fari anteriori e posteriori sono Full LED. Lo stile è complessivamente simile a quello della Jaecoo 7 anche se il frontale appare più semplice con un paraurti meno elaborato e fari dalle forme più piccole. Il nuovo modello si potrà avere nelle

Il design è studiato anche per chi viaggia con i propri animali domestici. Ad esempio, per i rivestimenti è stata utilizzata l’ecopelle certificata TÜV, atossica e amica degli animali. Il passo di 2.620 mm assicura ampio spazio per i passeggeri, mentre il tetto panoramico di 1,45 m² permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo della nuova Jaecoo 5. Non manca nemmeno un sistema di illuminazione ambientale e il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Con il debutto al MIMO 2025, sono state comunicate le prime caratteristiche della nuova Jaecoo 5 in attesa di saperne di più quando arriverà effettivamente sul mercato. Lunga 4,38 m e con un, presenta, tipiche degli altri modelli della casa automobilistica. Il SUV si caratterizza per una calandraSalendo a bordo, troviamo uncome piace oggi. Ovviamente non manca la tecnologia e dietro al volante a due razze troviamo lo schermo della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è invece collocato l’ampiovero e proprio.

Il SUV offre 35 vani portaoggetti distribuiti in tutto l’abitacolo e materiali resistenti ai graffi, con superfici facili da pulire e progettate per durare. Gli interni sono disponibili in versione bianca o nera. E il bagagliaio? A disposizione ci sono 480 litri che possono salire a 1.180 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

MOTORI: BENZINA, IBRIDO ED ELETTRICO

1.6 TGDi con cambio 7DCT in grado di erogare 147 CV e 275 Nm. Si tratta della medesima unità che troviamo 1.5 TGDi + DHT150 con una batteria da 1,8 kWh. Potenza: 143 CV (termico) + 204 CV (elettrico). con cambio 7DCT in grado di erogare. Si tratta della medesima unità che troviamo sulla Omoda 5 . C’è poi l’ibrido. Sappiamo solo che si tratta di un powertrain composto da un. Potenza:

Nuova Jaecoo 5 sarà offerta con una gamma completa di motorizzazioni:. Tutti i dettagli non sono ancora stati comunicati. Comunque, il motore benzina è un

C’è poi la versione BEV che dispone di un motore elettrico da 204 e 340 Nm di coppia alimentato da una batteria da 61 kWh. Anche in questo caso si tratta della medesima unità di Omoda 5 EV. La trazione è sempre anteriore e maggiori dettagli su prestazioni e autonomia (modello elettrico) arriveranno più avanti.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il listino non è ancora stato comunicato. Ne sapremo di più a ridosso del lancio commerciale previsto per il mese di. Andrà comunque a posizionarsi sotto Jaecoo 7 che in Italia parte da 33.900 euro.