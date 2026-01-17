Nuova Omoda 7 SHS-P vs Toyota RAV4, mettiamo a confronto i due SUV ibridi: quale preferite?

Omoda 7 SHS-P è arrivata da poco sul mercato italiano. Si tratta di un nuovo SUV ibrido Plug-in su cui Omoda & Jaecoo puntano molto per continuare il piano di crescita in Italia. I SUV piacciono ma il segmento si fa sempre più affollato e sul mercato il nuovo arrivato dovrà vedersela con modelli come la Toyota RAV4 presentata da poco e in arrivo sulle nostre strade nel corso del 2026. Anche il modello giapponese punta molto sull’elettrificazione dato che sarà proposto solamente nelle versioni Full Hybrid e Plug-in. Andiamo quindi a scoprire più da vicino le caratteristiche di questi due modelli, mettendoli a confronto.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla nuova Omoda 7 SHS-P che misura 4.660 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.670 mm altezza, con un passo di 2.720 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 537 litri che possono salire a 1.371 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV presenta forme massicce, con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari dalle forme sottili e una griglia con una trama molto particolare. La linea del tetto che scende dolcemente verso il posteriore termina con uno spoiler che integra la terza luce di stop, mentre al posteriore sono presenti gruppi ottici a sviluppo orizzontale che mostrano una firma luminosa che ricorda la forma di un fulmine.

La nuova generazione di Toyota RAV4 misura 4.600 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Lo spazio per i bagagli? 514-749 litri, grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Il SUV presenta un frontale caratterizzato dalla presenza di fari dotati di una firma luminosa a forma di C, una nuova griglia con inserti esagonali e un paraurti con ampie prese d’aria. Se si cerca maggiore grinta, Toyota offre anche l’allestimento GR Sport che propone uno specifico body kit che contribuisce a dare al SUV un aspetto maggiormente sportiveggiante.

INTERNI E TECNLOGIA

Salendo a bordo della nuova Omoda 7 SHS-P, troviamo un ambiente che presenta uno stile minimalista. Ovviamente c’è una buona dotazione tecnologica a partire dal quadro strumenti digitale da 8,9 pollici. Centralmente sulla pancia è presente invece il sistema infotainment con un ampio schermo da 15,6 pollici. Non mancano gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La versione top di gamma del SUV dispone anche di un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

Passiamo alla Toyota RAV4 che con la nuova generazione offre un abitacolo molto più moderno del precedente. Dietro al nuovo volante multifunzione troviamo infatti il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dotato di una nuova grafica, mentre centralmente sulla plancia è presente il display da 12,9 pollici del sistema infotainment. Non mancano alcuni comandi fisici per gestire una serie di impostazioni della vettura. Non si fa tutto dall’infotainment quindi.

MOTORI

Una sola motorizzazione per Omoda 7 SHS-P che può contare sul Super Hybrid System sviluppato dalla casa automobilistica cinese. Più nello specifico, il powertrain ibrido Plug-in è composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. C’è poi un secondo motore elettrico da 60 kW (82 CV) con funzione di generatore. Il tutto è abbinato ad una trasmissione a 3 marce specifica per i sistemi ibridi chiamata Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Complessivamente a disposizione ci sono 205 kW (279 CV). Il motore elettrico di trazione è alimentato da una batteria con una capacità di 18,4 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 92 km (WLTP). Il SUV può contare su 1.200 km complessivi di autonomia nel combinato (elettrico + benzina).

Nuova Toyota RAV4 offre solamente powertrain ibridi, Full Hybrid e Plug-in. Più nel dettaglio, la motorizzazione Full Hybrid dispone di un motore 4 cilindri di 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido, in grado di erogare complessivamente 183 CV. C’è anche la versione con la trazione integrale da 191 CV, grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. Al vertice della gamma c’è la Plug-in con una potenza di sistema pari a 268 CV, mentre nella configurazione con trazione integrale, con un secondo piccolo motore elettrico al posteriore, si sale a 304 CV. Batteria da 22,7 kWh per circa 100 km in elettrico. Plug-in che si potrà ordinare, però, solo nel corso del 2026. Tutte le versioni sono abbinate alla trasmissione e-CVT.

PREZZI

I prezzi di Omoda 7 SHS-P? Si parte da 38.900 euro. La Toyota RAV4 parte invece da 45.200 euro.