Nuova KIA EV5, il SUV elettrico arriva in Italia: prezzi e versioni

Pubblicato il 17 gen 2026

KIA EV5 arriva ufficialmente in Italia. La casa automobilistica ha infatti aperto gli ordini del suo nuovo SUV elettrico. Questo modello va dunque ad ampliare la gamma di BEV di KIA che di recente al Salone di Bruxelles ha svelato la nuova EV2 che arriverà sulle strade del Vecchio Continente nel corso dell’anno. Tornando alla nuova KIA EV5, il SUV potrà essere ordinato in 4 allestimenti con prezzi a partire da 44.750 euro.

KIA EV5, CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nuovo SUV aveva fatto il suo debutto in Europa la scorsa estate. KIA EV5 misura 4.615 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.715 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Un modello che presenta un look che richiama quello della più grande EV9. A listino anche la versione GT-Line che offre una serie di elementi esterni ed interni che danno al SUV un carattere più grintoso. L’abitacolo presenta un stile minimalista ma non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un ampio pannello che integra il display da 12,3 pollici della strumentazione, quello da 5 pollici del climatizzatore e quello da 12,3 pollici del sistema infotainment che dispone degli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Lo spazio per i bagagli? 566 litri ma si può salire a 1.650 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti troviamo anche un piccolo frunk da 44 litri, adatto per contenere i cavi di ricarica.

Nuova KIA EV5 poggia sulla piattaforma E-GMP nella versione a 400 V. Il SUV è proposto con una sola motorizzazione. Abbiamo quindi un singolo motore elettrico da 160 kW e 295 Nm di coppia che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 165 km/h. Ad alimentare tutto una batteria con una capacità di 81,4 kWh che consente un’autonomia di 505 km secondo il ciclo WLTP ma si sale a 722 km nel ciclo cittadino.

ALLESTIMENTI E PREZZI

KIA EV5 si può ordinare negli allestimenti Air, Earth, GT-Line e GT-Line Launch Edition. La dotazione di serie sin dalla versione base prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, fari a LED, maniglie a scomparsa e un pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2. I prezzi?

  • Kia EV5 Air: 44.750 euro
  • Kia EV5 Earth: 47.750 euro
  • Kia EV5 GT-Line: 49.750 euro
  • Kia EV5 GT-Line Launch Edition: 53.500 euro

