KIA EV2 si presenta, la baby coreana elettrica pensata per l'Europa: ecco com'è fatta

Il 2026 sarà sicuramente all’anno delle piccole auto elettriche più accessibili. In arrivo ce ne sono diverse e la prima a fare il suo debutto è la nuova KIA EV2 che è stata svelata al Salone di Bruxelles 2026. Si tratta di un modello molto atteso, anticipato in passato da un concept e di cui abbiamo visto nel tempo diverse foto spia. Una vettura pensata espressamente per il mercato europeo che andrà a confrontarsi direttamente con auto del calibro della Renault 4 E-Tech Electric, Skoda Epiq e Volkswagen ID. Cross.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova KIA EV2 poggia sulla piattaforma E-GMP ed è lunga 4,06 m, larga 1,80 m, alta 1,58 m, con un passo di 2,57 m. Il suo design non è certo una sorpresa e riprende quello del concept. Dunque, forme da piccolo crossover, luci diurne verticali, firma luminosa Star Map di KIA, una linea di cintura pronunciata e passaruota con protezioni in plastica nera. Insomma, anche la piccola EV2 continua a proporre quel family feeling di tutte le ultime elettriche della casa automobilistica coreana che adottano il linguaggio di design “Opposites United". A seconda della versione, ci saranno cerchi da 16, 18 e 19 pollici. Si potranno scegliere tra diverse colorazioni, anche metallizzate e opache. Per ci vuole qualcosa di più, ci sarà l’allestimento GT-Line con finiture in tinta carrozzeria e dettagli specifici in nero lucido su alcune parti della carrozzeria come sul paraurti.

INTERNI

Grazie al passo di 2,57 metri, KIA EV2 promette una buona abitabilità nonostante la lunghezza contenuta. La plancia presenta uno stile pulito ed è dominata da un ampio panello al cui interno troviamo il quadro strumenti da 12,3 pollici, lo schermo del climatizzatore da 5,3 pollici e il display touch da 12,3 pollici del sistema infotainment. Interessante, sulla EV2 debutta il nuovo sistema di infotainment ccNC Lite che, come fa capire il nome, è una versione “ridotta" rispetto a quella più completa presente su altri modelli KIA. Non mancano comunque Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti OTA.

Nuova KIA EV2 è proposta di serie in versione a 5 posti ma si potrà avere anche nella variante a 4 posti, con le due sedute posteriori separate che possono scorrere in avanti. La capacità del bagagliaio è di 362 litri che può salire a 1.201 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Questo, nel modello a 5 posti. In quello a 4, a seconda della posizione dei sedili, si va da un minimo di 321 litri ad un massimo di 403 litri senza abbattere gli schienali. Davanti c’è un piccolo frunk da 15 litri.

MOTORE E AUTONOMIA

Due le versioni per la KIA EV2: Standard Range e Long Range. La prima dispone di una batteria con una capacità di 42,2 kWh e la seconda da 61 kWh. Autonomia WLTP, rispettivamente, di 317 Km e di 450 km. KIA EV2 Standard Range potrà contare su di un motore elettrico da 147 CV, mentre la Long Range da 136 CV. Velocità massima per entrambi i modelli di 161 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h serviranno, rispettivamente, 8,7 secondi e 9,5 secondi. In corrente continua si ricarica a 11 kW ma si potrà avere un caricatore da 22 kW. La piccola elettrica coreana supporta il Plug & Charge e la ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load) e V2G (Vehicle-to-Grid).

Sul fronte della sicurezza non mancherà un ampio pacchetto di sistemi di assistenza alla guida come Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor e Surround View Monitor.

PREZZI

KIA EV2 sarà prodotta all’interno dello stabilimento di Žilina in Slovacchia. La produzione inizierà in due fasi: il modello Standard Range entrerà in produzione a febbraio 2026, seguito dalle varianti a Long Range e GT-line a partire da giugno 2026. I prezzi non sono ancora stati comunicati. In passato, comunque, KIA parlava di un listino a partire da meno di 30.000 euro. Ne sapremo di più in prossimità dell’inizio delle vendite.