Questo fuoristrada è davvero pronto ad ogni sfida: estremo, blindato e con un V8 da 1.000 CV

Rezvani è un costruttore californiano specializzato in modelli dal carattere davvero “unico". La sua ultima creazione? La nuova Rezvani Tank che pora all’estremo e oltre il concetto di fuoristrada, proponendo un modello pronto davvero a tutto dato che è pure disponibile in una versione blindata. Esagerato in tutto, si basa sulla Jeep Wrangler che è stata completamente stravolta.

UN LOOK DAVVERO ESTREMO

Difficile non partire dal design della Rezvani Tank. Il nuovo modello è decisamente imponente, quasi “minaccioso", con superfici tese e spigoli marcati. Un look davvero aggressivo e si fa fatica a pensare che sotto alla carrozzeria ci sia la Jeep Wrangler. Se gli esterni del fuoristrada sono stati completamente stravolti, salendo a bordo si trova, invece, il classico ambiente della Wrangler con poche modifiche come il volante che è nuovo. Inoltre, volendo possono essere montati nuovi sedili, rivestiti in morbida pelle. Rezvani ha anche aggiunto bocchette di ventilazione dall’aspetto più raffinato.

Come tutti i modelli Rezvani, anche questo può essere personalizzato con una lunga lista di accessori, in alcuni casi davvero molto particolari. Oltre alla blindatura, si possono scegliere pneumatici antiforatura, vetri antiproiettile, un sistema di visione notturna e tanto altro. Si possono richiedere pure un kit di sopravvivenza completo di maschere antigas di livello militare, un kit per l’ipotermia e un kit di pronto soccorso. Insomma, si può rendere la Rezvani Tank un mezzo adatto ad uno scenario di guerra, quasi in una sorta di “carro armato".

MOTORE

Questo modello si può avere con diverse motorizzazioni. Alla base della gamma troviamo il Pentastar V6 da 3,6 litri da 285 CV. Tuttavia, vista la particolarità della vettura, è probabile che i clienti cerchino un motore ben più potente come il V8 SRT da 6,4 litri che eroga circa 500 CV. Rezvani offre anche lo stesso V8 sovralimentato da 6,2 litri della Dodge Challenger SRT Demon, che eroga ben 1.000 CV. Indipendentemente dal motore scelto, la trazione integrale della Wrangler rimane di serie. La nuova Rezvani Tank dispone anche di un setup dell’assetto dedicato e rialzato di 10 cm rispetto a quello della Wrangler. Inoltre, adotta pneumatici specifici da 37 pollici. I clienti potranno anche scegliere un diverso kit per le sospensioni per affrontare davvero tutti gli ostacoli.

PREZZO

Nuova Rezvani Tank parte da 175.000 dollari. Ma, data l’ampia scelta di optional, è facile superare la soglia dei 200.000 dollari senza troppi sforzi.