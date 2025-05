Rezvani ha realizzato una Lamborghini Urus a prova di proiettile

Rezvani ha presentato la sua ultima creazione. Il costruttore californiano specializzato in modelli dal carattere davvero "unico", ha svelato Knight, un particolarissimo SUV basato sulla Lamborghini Urus. Vettura che presenta tutto quanto ci si aspetta da un modello realizzato da Rezvani: aspetto fuori dagli schemi, tanta potenza e caratteristiche uniche. Già perché è pure disponibile tra gli optional il pacchetto "Dark Knight Military Package" che trasforma il SUV quasi in una sorta di "carro armato". Rezvani Knight sarà costruito in serie limitata: 100 esemplari.

REZVANI KINIGHT: PRONTA A TUTTO

Rezvani Knight conserva alcuni degli elementi stilistici di base della Urus sebbene il costruttore americano sia poi intervenuto con una serie di modifiche in stile "Mad Max" per rendere il look del SUV molto più estremo. La carrozzeria è in fibra di carbonio. Le forme sono molto più imponenti, con linee spigolose. Gli ampi passaruota ospitano al loro interno cerchi da 22 pollici con pneumatici all-terrain per poter affrontare davvero ogni tipo di percorso. Il frontale si caratterizza per fari composti da diversi segmenti a LED, mentre sul tetto è stata aggiunta una barra luminosa a LED. Al posteriore, Rezvani ha aggiunto un ampio e vistoso spoiler.

Anche gli interni sono stati personalizzati con l'introduzione di nuovi rivestimenti per elevare ulteriormente la sensazione di lusso. In ogni caso, i clienti possono collaborare con l'azienda per personalizzare ulteriormente la vettura. Gli interventi hanno riguardato anche il motore V8 biturbo di 4 litri la cui potenza è stata portata a 800 CV sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sulle modifiche apportate alla meccanica. L'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) richiede 3 secondi.

PER SENTIRSI BATMAN

Per Rezvani Knight a disposizione c'è il pacchetto "Dark Knight" (Cavaliere Oscuro, in riferimento a Batman) che trasforma il SUV in un'auto corazzata, quasi un carro armato, pronta davvero a tutto. Si potranno ottenere vetri e pannelli della carrozzeria antiproiettile, protezione antideflagrante sottoscocca, pneumatici antiforatura di specifiche militari, paraurti in acciaio e sospensioni rinforzate. All'interno, i clienti potranno disporre di maschere antigas, di un kit di pronto soccorso, di uno spray al peperoncino e di tanto altro per affrontare ogni situazione o quasi.

PREZZO

Come detto all'inizio, saranno realizzate solamente 100 unità della Rezvani Knight. Il prezzo? Innanzitutto bisogna disporre di una Lamborghini Urus e poi prepararsi a pagare 149 mila dollari. Ovviamente, ulteriori personalizzazioni sono eslcusive, così come il pacchetto "Dark Knight" che va pagato a parte.