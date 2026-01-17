Cerca

Nuova KIA EV2, interni e bagagliaio della piccola coreana elettrica

Disponibile nelle versioni a 4 o a 5 posti, la piccola elettrica coreana offre un abitacolo curato con una buona dotazione di tecnologia

Filippo Vendrame
Pubblicato il 17 gen 2026

KIA EV2 è la nuova scommessa della casa automobilistica coreana, una piccola elettrica di circa 4 metri di lunghezza con forme da crossover, pensata espressamente per il mercato europeo. Una volta sul mercato, diventerà l’offerta entry level della gamma delle elettriche di casa KIA. Modello di segmento B pensato per muoversi agilmente in città e non solo dato che comunque nella versione Long Range con batteria da 61 kWh sarà in grado di offrire un’autonomia WLTP di 448 km. Poggia sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai che permette di sfruttare i vantaggi delle auto elettriche. Nonostante le dimensioni contenute, all’interno dell’abitacolo c’è comunque spazio per stare comodi. Inoltre, non manca la tecnologia.

KIA EV2: LA PLANCIA

Salendo a bordo della nuova KIA EV2 troviamo una plancia dallo stile pulito dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo un quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo del climatizzatore da 5,3 pollici e un display touch da 12,3 pollici per le funzionalità di infotainment. Concentrandoci a parlare della tecnologia, EV2 introduce anche il nuovo sistema di infotainment ccNC Lite. Sebbene si tratti di una versione semplificata, presenta lo stesso layout e le stesse funzionalità dei sistemi infotainment degli altri modelli di KIA. In ogni caso, non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Ci sono pure gli aggiornamenti OTA. A seconda dell’allestimento c’è un volante a 2 o a 3 razze. Non tutte le funzioni si controllano dall’infotainment e per il climatizzatore sono presenti dei comandi fisici. La dotazione della nuova KIA EV2 prevede anche l’illuminazione ambientale e rivestimenti realizzati utilizzando materiali sostenibili. Ad esempio, plastiche di origine bio, rivestimenti dei sedili in bio-PU e tappetini realizzati in PET, ottenuto dal riciclo delle reti da pesca recuperare negli oceani.

Tra gli accessori, KIA mette a disposizione anche un sistema audio Harman/Kardon a otto altoparlanti. KIA EV2 offre spazio anche per i passeggeri posteriori che avranno una abitabilità per le gambe pari a 885 mm e di 973 mm per la testa. Particolarità, oltre alla versione a 5 posti, questa nuova piccola elettrica coreana sarà disponibile in quella a 4 posti, con le due sedute separate che possono scorrere in avanti per dare più spazio ai passeggeri o ai bagagli.

BAGAGLAIO

Ci sono delle differenze se si sceglie la KIA a 5 posti o quella a 4 posti. Per quanto riguarda la capacità di carico, l’EV2 dispone di 362 litri con la disposizione a 5 posti, mentre con i sedili posteriori completamente abbattuti si raggiungono i 1.201 litri. A questa capacità di carico si aggiunge anche quella del frunk anteriore da 15 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. Nella versione a 4 posti, a seconda della posizione dei sedili posteriori si va da 321 a 403 litri, senza abbattere gli schienali.

