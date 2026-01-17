Novità EMC 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2025 per EMC si è chiuso molto positivamente con un raddoppio delle vendite, con immatricolazioni che hanno ottenuto circa un +115% rispetto al 2024. Risultato possibile grazie alla sua gamma in crescita, al rafforzamento delle partnership con i costruttori cinesi e alla rete distributiva che può contare su 160 punti vendita attivi. In particolare, su fronte dell’offerta di vetture, la casa automobilistica ha potuto contare su due pilastri, il GPL e il comparto dei veicoli da lavoro. Per il 2026 si punta ancora più in alto per arrivare a vendere circa 7.000 veicoli (circa 4.500 nei 2025). Per centrare questo obiettivo, arriveranno diverse novità di prodotto. Duque, cosa possiamo aspettarci da EMC per questo nuovo anno? Ecco cosa sta arrivando in base a quanto sappiamo oggi.

EMC 9

Si tratta di un monovolume che sarà proposto in configurazioni a 7 o 9 posti. Vettura adatta sia alle famiglie numerose e sia a chi per lavoro si occupa servizi NCC o comunque al mondo professionale che offre servizi di trasporto passeggeri. Modello, dunque, che punta ad offrire tanto spazio e comfort a bordo. Per il momento sappiamo che sotto al cofano troveremo un motore benzina di due litri di cilindrata in grado di erogare una potenza di 133 CV. Non mancherà una buona dotazione di tecnologia all’interno dell’abitacolo oltre a sistemi ADAS per una guida sicura. L’arrivo sarebbe previsto entro la prima metà dell’anno.

EMC 212

Si tratta di un fuoristrada vero che ha fatto il suo debutto da pochi mesi. Misura 4.705 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.936 mm altezza, con un passo di 2.860 mm. Altezza minima da terra di 235 mm. Angoli di attacco/uscita: 40° / 36°. Angolo di dosso: 23,6°. Questo fuoristrada 4×4 è in grado di affrontare guadi fino a 850 mm di profondità. EMC 212 adotta un telaio a longheroni e sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri turbo benzina di 2 litri da 217 CV abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. Presto arriverà anche il diesel. Inoltre, nel 2026 la gamma si arricchirà con l’allestimento Navigator, pensato per chi non accetta compromessi. I prezzi? Il nuovo fuoristrada 4×4 EMC 212 parte da 39.900 euro.

FOTON G7 SINGLE CAB

Si tratta di un nuovo pickup Foton G7 Single Cab pensato per il mondo del lavoro. Si caratterizzerà per offrire una portata di una tonnellata, valore che raggiunge i 1.410 kg nella versione speciale da 3,5 tonnellate. Cosa troveremo sotto al cofano? Un motore diesel in grado di erogare 162 CV. All’interno dell’abitacolo non mancheranno tecnologie come il cruise control, la connettività smartphone e la retrocamera di parcheggio. Dovrebbe arrivare nella prima parte del 2026.

EMC 4 GPL

Tra febbraio e marzo 2026 arriverà la nuova EMC 4 GPL. Si tratta di un modello pensato per chi cerca un’auto capace di ridurre i costi di gestione. Specifiche tecniche precise non sono state dichiarate ma sotto al cofano dovremo trovare il motore di 1,5 litri da poco più di 100 CV che equipaggia il modello a benzina.