Un prodotto utile per risolvere o tamponare problemi più seri.

La tua auto consuma olio? Questo additivo a meno di 30€ può risparmiarti di rifare il motore
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 16 gen 2026

Il parco auto circolante nel nostro Paese è molto vecchio e nonostante alcuni incoraggianti segnali in questo senso, la realtà è che per gli italiani l’acquisto di un’auto nuova è un sacrificio economico importante. Per questo viene rimandato il più possibile. Così si cercano soluzioni economiche e accessibili per risolvere tutti quei problemi che interessano le auto con tanti anni e chilometri. Uno dei problemi più critici è il consumo dell’olio.

Ritrovarsi (su indicazione del meccanico al momento del tagliando o quando si verifica il livello dell’olio) senza olio motore e non trovare tracce di perdite, è il segno che il motore lo consuma. E non è un segnale positivo perché la soluzione sarebbe rifare o sostituire il motore, con costi importanti che molto spesso non corrispondono all’effettivo valore del veicolo. La soluzione può arrivare da un additivo, in modo particolare dall’additivo ceramico Liqui Moly Cera Tec 3721, in offerta su Amazon a meno di 30€.

Riduci i consumi dell’olio motore con questo additivo ceramico

L’efficacia degli additivi ceramici

Gli additivi ceramici rientrano tra i prodotti formulati per ridurre il consumo di olio. Come riescono a ottenere questo risultato? Grazie a una miscela chimica, arricchita con particelle ceramiche, che viene versata direttamente nell’olio nuovo, preferibilmente al momento della sua sostituzione. L’obiettivo è creare uno strato protettivo sulle superfici metalliche in movimento, così da favorire una migliore scorrevolezza e minimizzare il contatto diretto tra le parti meccaniche.

Un flacone da 300 ml è sufficiente per un’auto che utilizza 5 litri d’olio e offre un effetto che può durare fino a 50.000 km. Non si tratta di soluzioni miracolose, né in alcuni casi di interventi risolutivi, ma di strumenti utili (anche considerando i costi ridotti) che permettono di evitare una spesa più importante continuando a utilizzare la propria auto.

