Noleggio auto: una soluzione per tutte le esigenze scegliendo Locauto
Con le promozioni di Locauto è possibile trovare la soluzione giusta per il noleggio di auto e furgoni, puntando su convenienza e flessibilità, ecco le promo.
Noleggiare un’auto (o un furgone) è oggi semplicissimo: sfruttando le offerte di Locauto, infatti, è possibile trovare subito il modello giusto e adatto alle proprie esigenze. Tutta la procedura può essere completata direttamente online: basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, inserire i dettagli relativi al ritiro e alla riconsegna e accedere subito alle promo disponibili.
Perché scegliere il noleggio con Locauto
Con Locauto è possibile accedere a tante soluzioni di noleggio per auto e furgoni, con promozioni in grado di semplificare la scelta e, quindi, con proposte che possono soddisfare appieno le esigenze di tutti i clienti.
Tra le offerte in corso troviamo:
- la possibilità di aderire al programma gratuito MyLocauto Friends che consente di ottenere fino al 20% di sconto su auto e furgoni a noleggio
- le tariffe orarie (da 6 e 12 ore) che offrono un risparmio fino al 40% rispetto alle tariffe standard per l’uso giornaliero
- il servizio Locauto Young che si rivolge ai neopatentati con soluzioni su misura per il noleggio a condizioni agevolate
- Il servizio Locauto Van KM Libero che garantisce chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno; questa promo vale i noleggi con ritiro del veicolo fino al prossimo 31 dicembre 2026
- prenotazione senza deposito cauzionale sulla carta di credito scegliendo la soluzione di noleggio tramite il sito di Locauto
La gamma di offerte proposte da Locauto può garantire, quindi, l’accesso a soluzioni di noleggio molto convenienti e in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti, con costi ridotti e con tanta flessibilità. Per scoprire le promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto, tramite il box qui di sotto, e inserire i dati richiesti, per verificare le opzioni disponibili. L’intera procedura di noleggio può essere completata direttamente online, in pochi secondi.