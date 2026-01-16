Cerca

Noleggio auto: una soluzione per tutte le esigenze scegliendo Locauto

Con le promozioni di Locauto è possibile trovare la soluzione giusta per il noleggio di auto e furgoni, puntando su convenienza e flessibilità, ecco le promo.

Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 16 gen 2026

Noleggiare un’auto (o un furgone) è oggi semplicissimo: sfruttando le offerte di Locauto, infatti, è possibile trovare subito il modello giusto e adatto alle proprie esigenze. Tutta la procedura può essere completata direttamente online: basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, inserire i dettagli relativi al ritiro e alla riconsegna e accedere subito alle promo disponibili.

Accedi qui alle offerte di Locauto

Perché scegliere il noleggio con Locauto

Con Locauto è possibile accedere a tante soluzioni di noleggio per auto e furgoni, con promozioni in grado di semplificare la scelta e, quindi, con proposte che possono soddisfare appieno le esigenze di tutti i clienti.

Tra le offerte in corso troviamo:

  • la possibilità di aderire al programma gratuito MyLocauto Friends che consente di ottenere fino al 20% di sconto su auto e furgoni a noleggio
  • le tariffe orarie (da 6 e 12 ore) che offrono un risparmio fino al 40% rispetto alle tariffe standard per l’uso giornaliero
  • il servizio Locauto Young che si rivolge ai neopatentati con soluzioni su misura per il noleggio a condizioni agevolate
  • Il servizio Locauto Van KM Libero che garantisce chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno; questa promo vale i noleggi con ritiro del veicolo fino al prossimo 31 dicembre 2026
  • prenotazione senza deposito cauzionale sulla carta di credito scegliendo la soluzione di noleggio tramite il sito di Locauto

La gamma di offerte proposte da Locauto può garantire, quindi, l’accesso a soluzioni di noleggio molto convenienti e in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti, con costi ridotti e con tanta flessibilità. Per scoprire le promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto, tramite il box qui di sotto, e inserire i dati richiesti, per verificare le opzioni disponibili. L’intera procedura di noleggio può essere completata direttamente online, in pochi secondi.

Accedi qui alle offerte di Locauto

