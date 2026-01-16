Noleggio auto: una soluzione per tutte le esigenze scegliendo Locauto

Noleggiare un’auto (o un furgone) è oggi semplicissimo: sfruttando le offerte di Locauto, infatti, è possibile trovare subito il modello giusto e adatto alle proprie esigenze. Tutta la procedura può essere completata direttamente online: basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, inserire i dettagli relativi al ritiro e alla riconsegna e accedere subito alle promo disponibili.

Perché scegliere il noleggio con Locauto

Con Locauto è possibile accedere a tante soluzioni di noleggio per auto e furgoni, con promozioni in grado di semplificare la scelta e, quindi, con proposte che possono soddisfare appieno le esigenze di tutti i clienti.

Tra le offerte in corso troviamo:

la possibilità di aderire al programma gratuito MyLocauto Friends che consente di ottenere fino al 20% di sconto su auto e furgoni a noleggio

che consente di ottenere fino al 20% di sconto su auto e furgoni a noleggio le tariffe orarie (da 6 e 12 ore) che offrono un risparmio fino al 40% rispetto alle tariffe standard per l’uso giornaliero

(da 6 e 12 ore) che offrono un rispetto alle tariffe standard per l’uso giornaliero il servizio Locauto Young che si rivolge ai neopatentati con soluzioni su misura per il noleggio a condizioni agevolate

che si rivolge ai con soluzioni su misura per il noleggio a condizioni agevolate Il servizio Locauto Van KM Libero che garantisce chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno; questa promo vale i noleggi con ritiro del veicolo fino al prossimo 31 dicembre 2026

che garantisce chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno; questa promo vale i noleggi con ritiro del veicolo fino al prossimo 31 dicembre 2026 prenotazione senza deposito cauzionale sulla carta di credito scegliendo la soluzione di noleggio tramite il sito di Locauto

La gamma di offerte proposte da Locauto può garantire, quindi, l’accesso a soluzioni di noleggio molto convenienti e in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti, con costi ridotti e con tanta flessibilità. Per scoprire le promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto, tramite il box qui di sotto, e inserire i dati richiesti, per verificare le opzioni disponibili. L’intera procedura di noleggio può essere completata direttamente online, in pochi secondi.