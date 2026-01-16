Stellantis entra in AI4I e Fondazione Chips-IT

In presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, è stata ufficializzata nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026 l’adesione di Stellantis nell’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).

Si tratta del primo istituto nazionale, nato su iniziativa governativa, che sorge a Torino e dedica il suo lavoro all’applicazione dell’AI all’economia reale, e nella Fondazione Chips-IT, primo polo nazionale di ricerca industriale e innovazione su chip e semiconduttori, con sede a Pavia, che ha l’obiettivo di rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia e dell’Europa nella progettazione dei circuiti integrati.

Il Ministro Urso si è espresso in merito all’ingresso di Stellantis in AI4I e nella Fondazione Chips-IT:

In questo modo viene rafforzata la competitività del sistema produttivo e viene promossa l’innovazione tecnologica del settore automotive. Si tratta di un segnale chiaro, perchè il potenziamento delle capacità del Paese nei settori dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori è prioritario per la politica industriale.

All’evento celebrativo hanno presenziato anche il COO di Stellantis per Enlarged Europe e European Brands, Emanuele Cappellano, il presidente di AI4I, Fabio Pammolli, il presidente della Fondazione Chips-IT, Alberto Sangiovanni-Vincentelli, e Guglielmo Caviasso, direttore del Centro Ricerche CRF di Stellantis. L’intesa rientra nel Piano d’azione per l’Italia concordato il 17 dicembre 2024 tra il gigante automobilistico e il Mimit, al termine del Tavolo dedicato, e rappresenta un nuovo passo nella collaborazione tra pubblico e privato sul fronte della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

La collaborazione tra industria, università e centri di ricerca è una leva strategica per costruire un ecosistema nazionale dell’innovazione competitivo, fondato su infrastrutture, capitale umano e ricerca avanzata. In quest’ottica, Stellantis ha scelto, insieme al Mimit, di integrare la partecipazione a realtà di eccellenza come AI4I e Chips-IT nel proprio Piano di impegni per l’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la leadership tecnologica del Gruppo e valorizzare le competenze scientifiche e produttive del Paese a beneficio dei clienti e dei territori in cui opera.

AI4I si propone come hub di riferimento nazionale e internazionale per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nell’intelligenza artificiale, capace di attrarre talenti e leader scientifici, sviluppare soluzioni AI per le imprese, favorire nuove iniziative imprenditoriali e contribuire alla sovranità tecnologica italiana ed europea.

La Fondazione Chips-IT, invece, mira a consolidare il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel settore strategico dei semiconduttori. In forte crescita, prevede di passare dagli attuali oltre 40 dipendenti a circa 100 entro il 2026 e sta sviluppando linee di ricerca orientate ad applicazioni concrete in ambiti chiave come telecomunicazioni, energia, biomedicale e sistemi radar.