Il nuovo mostro GRMN di Toyota, la Corolla GR si fa bella al Nürburgring

Qui siamo difronte all’ennesimo capolavoro di un marchio che non smette di stupire. Toyota è pronta a offrire un’esperienza di guida magica con l’evoluzione della Corolla GR. Teatro dello sviluppo il leggendario circuito tedesco del Nürburgring, punto di partenza sia per Gazoo Racing, focalizzata sulla creazione di auto da competizione sempre più performanti, sia per Toyota.

La GRMN Corolla eleva la GR Corolla a un livello superiore allo scopo di creare un mezzo in grado di “riportare in vita una Corolla che conquisti i nostri clienti". Spoiler: ci sono riusciti. Basta dare uno sguardo alla carrellata di immagini in basso per capire che si tratta di un capolavoro assoluto, capace di enfatizzare le linee storiche della vettura compatta, ma con l’aggiunta di un tocco di modernità racing che non guasta. Da qualsiasi angolazione la vediate è una vera GR e forse anche qualcosa in più.

Le novità del progetto

La GRMN Corolla non sarà per tutti ed è stata pensata come edizione limitata per il Giappone, Nord America e Australia. Nel Paese del Sol Levante l’acquisto sarà addirittura possibile tramite l’app per smartphone “GR app" a partire dall’autunno 2026 circa con l’inizio delle vendite programmato per il 2027. L’obiettivo era spingere al limite la tecnologia GR per offrire un piacere estremo. La maggiore coppia del motore permette di avere un brio infinito e l’auto equipaggia componenti aerodinamici ad alte prestazioni progettati in esclusiva e sospensioni ottimizzate grazie alla partecipazione alle sfide della Super Taikyu Series e ai test effettuati al Nürburgring.

Il sistema di controllo della trazione integrale della GRMN Corolla è stato perfezionato attraverso ripetuti test al Nürburgring. Spicca nell’abitacolo un cruscotto in metallo spazzolato, concepito per favorire il fortunato conducente nelle fasi più concitate alla guida. Debuttano nuovi sedili avvolgenti, inserti in fibra di carbonio e un volante rivestito in Alcantara, con indicatore rosso a ore 12.

Nürburgring a tutto gas

Akio Toyoda, per tutti nell’ambiente delle corse Morizo, presidente della Toyota Motor Corporation è stato chiaro: “Se deve portare il nome GRMN, deve essere un’auto in grado di affrontare il Nürburgring". Il team di sviluppo ha preso in parola Toyoda e la GRMN Corolla ha sviluppato il suo assetto sull’asfalto del tracciato tedesco. Non solo pista e sconnessioni reali, ma anche tanto sviluppo al simulatore.

La GRMN Corolla è nata con elementi aerodinamici specifici per fare la differenza su ogni superficie. La presa d’aria sul cofano, le feritoie sui parafanghi, gli spoiler laterali anteriori e l’alettone posteriore sono un elogio alla sportività autentica del brand nipponico. Si può anche regolare l’angolo dell’alettone posteriore, dotato di un meccanismo a cinque posizioni, con incrementi di 1 grado, e sviluppato durante i test di guida con i pro driver per analizzare il comportamento effettivo. Il sistema di trazione integrale è molto evoluto per una distribuzione ottimale della coppia sull’asse posteriore.

Inoltre, per una maggiore stabilità in curva e prestazioni di frenata impeccabili, la GRMN Corolla monta pneumatici ad alta aderenza “Michelin Pilot Sport Cup 2" 245/40ZR18, più larghi di 10 mm rispetto a quelli del modello base. Non manca il servosterzo elettrico (EPS) della GRMN Corolla, modificato rispetto a quello del modello base per generare la coppia di assistenza necessaria nei tratti misti. Sotto al cofano c’è un 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 305 CV e 415 Nm di coppia. Toyota commercializzerà la GRMN Corolla esclusivamente con cambio manuale a sei marce. Più avanti arriverà anche la nuova Corolla Morizo ​​RR, che avrà un cambio automatico a otto rapporti, anziché il cambio manuale.