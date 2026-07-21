La Peugeot 208 a benzina per ora non si tocca, la pensione può attendere

Lo chiamano “Il potere della scelta” dalle parti di Poissy, sede principale in Francia di Peugeot, e non si tradirà la coerenza nel prossimo futuro. La Casa del Leone transalpina pone già l’elettrico al centro delle sue strategie commerciali, tuttavia continuerà a vendere l’attuale utilitaria 208 con motore a benzina almeno sino al 2030.

Peugeot ha già mosso importanti passi (con Peugeot e-208 ed e-2008) nella differenziazione dei prodotti, anche grazie a una gamma completa di veicoli commerciali alla spina. Questo non vuol dire rinunciare alla tradizione e alle vetture che hanno fatto la storia in passato. L’amministratore delegato Alain Favey ha confermato che la nuova e-208 full electric continuerà ad essere venduta insieme al modello con motore a combustione interna, anziché sostituirlo.

Scelta logica

I vertici della gamma Peugeot proporranno diverse opzioni nel futuro prossimo. La 208 è disponibile con una scelta di due motori a benzina leggermente ibridi e il nuovo motore a benzina puro Turbo 100 a tre cilindri da 1,2 litri, appena aggiunto alla lista degli optional. “Continueremo a offrire la 208 nella sua forma attuale per coprire quella parte di mercato che non sarà ancora completamente elettrica e che richiederà ancora soluzioni con motore a combustione interna o ibride. Manterremo queste opzioni sulla 208 esistente finché ci sarà domanda", ha assicurato l’amministratore delegato del brand francese.

Favey ha aggiunto che le diverse opzioni potrebbero continuare a essere offerte anche dopo il 2030 per soddisfare la richiesta di clienti non ancora convinti di passare alla tecnologia a zero emissioni. In Italia, dove c’è ancora una carenza di infrastrutture di ricarica in molti territori, c’è ancora una certa ostilità all’idea di un investimento nell’industria dell’automotive 2.0. Peugeot stessa si aspetta che la domanda elettrica risulti in crescita in futuro, consapevoli che occorre nel presente un approccio onnicomprensivo in materia di motori.

Strategia vincente

L’erede della 207 vanta un carattere molto sportivo, richiamando per soluzioni stilistiche, e non solo, la leggendaria Peugeot 205. Sulla base del successo ottenuto negli ultimi anni, nel pieno rispetto del DNA termico, il management del marchio appartenente al Gruppo Stellantis non vuole correre rischi. L’uscita di scena di modelli storici per far spazio a proposte alla spina ha già creato numerosi buchi nei fatturati ai principali competitor, anche al di fuori del contesto europeo.

Alain Favey ha aggiunto: “Crediamo che la domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) crescerà in modo molto, molto significativo. Riteniamo che la domanda di BEV continuerà a crescere nei prossimi anni, ed è proprio su questo che ci concentreremo, ed è per questo che, per noi, il lancio della nuova e-208 rappresenta l’evento più importante nel segmento B”. L’attuale 208 subirà probabilmente un profondo aggiornamento estetico, sia interno che esterno, per tenerla al passo con i tempi.