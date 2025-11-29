Peugeot punta sulle hot hatch: dopo la e-208 GTi ci saranno altre GTi

Peugeot e-208 GTi è solo una delle ultime hot hatch elettriche che hanno fatto il loro debutto sul mercato europeo. Modello che con i suoi 280 CV, una volta su strada andrà a confrontarsi con vetture del calibro di Alpine A290 (qui la nostra prova) e della futura Volkswagen ID. Polo GTI, giusto per fare alcuni esempi. La nuova hot hatch elettrica francese è il primo modello GTi dopo diverso tempo, cioè da quando è stata ritirata dal mercato da diversi anni la 308 GTi. Peugeot ha però grandi piani per i modelli ad alte prestazioni e parlando con Autocar, il CEO della casa automobilistica, Alain Favey, ha fatto sapere che in futuro arriveranno altri modelli ad alte prestazioni a marchio GTi. Infatti, alla domanda se la 208 farà parte di una nuova famiglia di modelli ad alte prestazioni, il CEO ha risposto:

Non la faremmo se non pensassimo che vogliamo che il marchio GTi continui a esistere in futuro. Quindi sicuramente faremo in modo che ci sia un futuro per la GTi che vada oltre questo modello.

I MODELLI GTI SONO IMPORTANTI PER IL FUTURO DI PEUGEOT

I modelli GTi sono una parte importante della tradizione Peugeot. Dunque, il piano del marchio francese è di tornare a proporre modelli sportivi in grado di divertire alla guida. Cosa vedremo in futuro? Il numero uno di Peugeot non ha voluto dire molto al riguardo, ribadendo, però, il fatto che in futuro vedremo altre vetture ad alte prestazioni. Si specula che una candida perfetta a disporre del marchio GTi potrebbe essere la prossima generazione della Peugeot 308 che dovrebbe arrivare attorno al 2028. Se fosse così, la casa francese potrebbe proporre un modello da contrapporre a vetture dal calibro della Volkswagen GTI e della Cupra Leon.

Ci sarà modo di scoprirlo. In ogni caso, Alain Favey ha sottolineato che il marchio GTi non verrà più utilizzato per una hot hatch a benzina a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni non solo europee ma anche francesi che penalizzano le vetture che emettono un certo livello di CO2.

La Francia è un grande mercato per noi e purtroppo le regole sono tali che ci sono sanzioni estremamente pesanti per le emissioni di CO2, fino a 70.000 euro, il che renderebbe semplicemente impossibile l’acquisto.

Peugeot ha presentato la e-208 GTi a giugno alla 24 Ore di Le Mans e inizierà ad accettare ordini il prossimo anno. Tra la presentazione e le consegne passerà oltre un anno, un tempo necessario per mettere correttamente a punto la vettura.