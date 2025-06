Peugeot e-208 GTi si presenta: l'elettrica diventa più cattiva con 280 CV

Peugeot e-208 GTi è ufficiale. Solo poche settimane fa avevamo scoperto che la casa automobilistica francese aveva in programma di proporre una versione più sportiva della 208 elettrica e, adesso, alla vigilia del weekend della 24 Ore di Le Mans, è stata presentata. Peugeot aveva voglia di riproporre il marchio GTi che ha segnato la storia delle sue sportive e lo rilancia in abbinamento ad un’auto elettrica. Una scelta che forse non piacerà ai puristi che in passato si sono divertiti a guidare modelli come la 205 GTi, ma per Peugeot la strada dell’elettrico è oramai tracciata e quindi anche i modelli GTi devono evolversi in questa direzione. Prezzi e disponibilità ancora non comunicati.

LOOK PIÙ AGGRESSIVO

A lavorare a questo progetto i tecnici di Peugeot Sport che hanno preso la Peugeot 208 per trasformarla in una vera e propria. Ilgrazie ad un body kit dedicato ma c’è molto di più nascosto sotto la carrozzeria. Il tutto, comunque, senza esagerare. Peugeot e-208 GTi si caratterizza per undove troviamo un nuovo spitter, mentre al posteriore possiamo osservare la presenza di une di un ampio. Passaruota e carreggiate allargate (56 mm davanti e 27 mm dietro) e nuovicon un design specifico dove troviamo al centro, in rosso, la scritta GTI. Cerchi che adottano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Infine, il look sportivo della nuova Peugeot e-208 GTi è stato ulteriormente esaltato dalla scelta di utilizzare il colore rosso brillante, un preciso richiamo alla vernice rossa resa popolare sulla prima 205 GTi.

INTERNI

MOTORE E AUTONOMIA

L’impostazione dell’abitacolo rimane sempre quella della 208 che conosciamo e quindi troviamo il ben. Tuttavia, per riflettere il DNA più sportivo di questo modello, gli interni sono stati personalizzati con una serie di dettagli dedicati tra cui, illuminazione ambientale rossa,, grafica per la strumentazione e l’infotainment dedicata e rivestimenti in Alcantara. Ovviamente presenti tutti i servizi digitali della 208 e non mancano nemmeno i classici supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Il powertrain non è certo una sorpresa. Si pensava che la nuova Peugeot e-208 GTi potesse adottare la medesima unità di Alfa Romeo Junior Veloce e di Abarth 600e e così effettivamente è stato. Dunque abbiamo unin grado di permettere alla piccola sportiva di poter accelerare. Il tutto è alimentato da unache permette un’. La velocità massima è di. In corrente continua è possibile ricaricare fino ad una potenza di 100 kW, mentre in corrente alternata fino a 7,4 kW.

Ovviamente, anche l’assetto è stato affinato per migliorare la dinamica di guida. Per esempio, l’altezza da terra è stata ridotta di 30 mm. Troviamo poi molle e ammortizzatori con arresti idraulici specifici, una barra antirollio posteriore, un impianto frenante con dischi anteriori di diametro 355 mm con pinze fisse a 4 pistoncini e uno sterzo ricalibrato. Di serie presente anche la funzione V2L che permette di utilizzare l’energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.