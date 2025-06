Nuova Peugeot 208 GTi, conto alla rovescia: la sportiva elettrica sta arrivando

Manca davvero molto poco al debutto della prossima novità di casa Peugeot di cui si è discusso molto nelle ultime settimane. Si tratta del ritorno della Peugeot 208 GTi anche se in una veste diversa dato che sarà una piccola sportiva 100% elettrica. La Casa francese punta quindi a voler rilanciare il marchio GTi nell’epoca dell’elettrificazione e ha puntato alla 24 Ore di Le Mans 2025 come vetrina per presentare questo nuovo modello. Ne sapremo di più a breve ma su strada, la sportiva elettrica dovrebbe poi essere disponibile all’inizio del 2026. Peugeot 208 sarà quindi il primo modello del costruttore francese ad adottare il marchio GTi da quando la Peugeot 308 di precedente generazione era uscita dal mercato nel 2021.

AGILE, POTENTE E DIVERTENTE DA GUIDARE

Così è stata descritta la nuova Peugeot 208 GTi elettrica dal marchio francese, un modello con cui la casa automobilistica conta di avvicinare quei clienti che cercano le piccole sportive divertenti da guidare. Nonostante non siano state condivise specifiche informazioni sulle sue caratteristiche, ci sono comunque diversi indizi su come potrebbe essere grazie alle altre elettriche sportive di casa Stellantis. Chiaramente ci sarà una rivisitazione estetica della 208, probabilmente grazie ad un body kit che permetterà di rendere il look della compatta molto più aggressivo. Non solo estetica, comunque, perché la nuova aerodinamica permetterà pure di migliorare la dinamica di guida. Ovviamente ci dovrebbero essere anche aggiornamenti al livello di telaio ed assetto. Per quanto riguarda il powertrain, possiamo facilmente attenderci la stessa unità che troviamo oggi su Alfa Romeo Junior Veloce (qui a nostra prova) e su Abarth 600e. Dunque, la nuova Peugeot 208 GTi dovrebbe poter contare su 280 CV. Il tutto alimentato sempre da una batteria con una capacità di 54 kWh.

Il problema, semmai, sarà l’autonomia. La 208 elettrica sempre con la stessa batteria, offre poco più di 400 km di percorrenza. Una versione più sportiva, come abbiamo visto, per esempio, sulla Junior Veloce, proporrà un’autonomia decisamente inferiore. Vedremo se in questo settore, ci saranno novità per la 208 GTi elettrica.

Non rimane che attendere il 13 giugno quando Peugeot presenterà la sua piccola sportiva elettrica per scoprire tutti i suoi segreti.