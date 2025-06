Rivian R2 sarà la base tecnologica dei futuri modelli elettrici Volkswagen

La collaborazione tra Volkswagen e la startup di veicoli elettrici Rivian porterà nel prossimo futuro una serie di novità per i modelli a zero emissioni della casa tedesca. Al centro di tutto ci sarà il Rivian R2, il SUV elettrico che arriverà sul mercato europeo tra poco più di un anno e che farà da base software e tecnica per i futuri modelli elettrici Volkswagen. L’azienda di Wolfsburg porterà quindi sulle vetture proprie e dei marchi controllati la piattaforma software e l’architettura tecnologica messe a punto dal partner americano, come confermato in un’intervista dal Chief Software Officer di Rivian, Wassym Bensaid.

LA BASE DELLA RIVIAN R2 CONDIVISA CON VOLKSWAGEN

La piattaforma modulare della Rivian R2 sarà quindi condivisa con le elettriche Volkswagen, che ha deciso di puntare su questa soluzione ottenendo in cambio quella scalabilità necessaria a diversificare i modelli proposti con i vari brand di cui ha il controllo, senza per questo dover lavorare a soluzioni distinte e separate che avrebbero comportato dei costi non certo indifferenti.

Al momento non è chiaro quali e quanti marchi del gruppo Volkswagen beneficeranno delle tecnologie della Rivian R2, ma dalle parole di Bensaid appare chiaro che non saranno interessati solamente i modelli elettrici immessi sul mercato con il marchio della casa madre.

Il dirigente di Rivian ha precisato comunque che ogni brand manterrà invariate le proprie caratteristiche principali, come le soluzioni estetiche e ogni aspetto che conferisce ad un veicolo un’identità ben precisa. La base tecnologica e l’architettura software saranno però comuni.

UNA POSSIBILE RISPOSTA ALLA CONCORRENZA CINESE

Per Rivian, azienda fondata nel 2009, tutto ciò si traduce in un notevole attestato di fiducia e nel riconoscimento del proprio know-how da parte di un costruttore storico e importante come Volkswagen.

Per il gruppo tedesco si può parlare invece di un significativo passo verso il futuro elettrico fatto partendo da una base solida come quella creata dalla startup americana. Questa potrebbe inoltre essere per Wolfsburg la mossa decisiva per rispondere alla forte concorrenza cinese nei principali mercati, soprattutto in quelli occidentali.