Peugeot 208 GTi è pronta al debutto: la nuova hot hatch elettrica arriva il 13 giugno

La Peugeot 208 GTi elettrica farà il suo debutto ufficiale il 13 giugno. La casa automobilistica francese aveva confermato poco tempo fa il ritorno del marchio GTi sulla 208 elettrica e che questo modello sarebbe stato presentato in occasione della 24 Ore di Le Mans. Adesso, Peugeot ha comunicato la data esatta in cui sarà svelata la rivale della nuova Alpine A290. Non sono stati forniti altri dettagli, tranne che la nuova vettura sarà “divertente da guidare, agile, potente e costruita per offrire un’esperienza di guida indimenticabile“.

Peugeot 208 sarà il primo modello del costruttore francese ad adottare il marchio GTi da quando la Peugeot 308 di precedente generazione è uscita dal mercato nel 2021. Si tratta, inoltre, della prima sportiva elettrica della casa automobilistica.

COME SARÀ?

Per il momento non ci sono indicazioni precise sulle caratteristiche della nuova sportiva elettrica di casa Peugeot. Proclami a parte, possiamo immaginare che la nuova Peugeot 208 GTi elettrica potrà contare su di un body kit dedicato che oltre ad assolvere a precise funzioni aerodinamiche servirà anche per dare alla vettura un look più aggressivo. Anche l’abitacolo dovrebbe ricevere una serie di aggiornamenti per enfatizzare il DNA più sportivo della GTi.

Per quanto riguarda il powertrain, sfruttando le sinergie di casa Stellantis la sportiva francese dovrebbe disporre della medesima motorizzazione che oggi troviamo, ad esempio, su Alfa Romeo Junior Veloce o su Abarth 600e. Dunque, un motore elettrico da 280 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh. Non solo estetica e motore più potente. Ci si aspetta, infatti, che anche l’assetto venga ulteriormente affinato per rendere la piccola sportiva elettrica più divertente da guidare tra le curve. Tra poco più di due settimane potremo quindi scoprire tutti i segreti della nuova Peugeot 208 GTi elettrica che poi arriverà su strada, pare, nei primi mesi del 2026. Possibile che prima del debutto ufficiale, Peugeot fornisca qualche piccola anticipazione. Non rimane che attendere novità per saperne di più.

[Render: Autocar]