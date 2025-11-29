FIAT Panda (Pandina), nel 2026 con il GPL per sfidare Dacia

FIAT punta sulla Panda, anzi sulla Pandina per ritagliarsi uno suo spazio all’interno del mercato del GPL oggi sostanzialmente dominato da Dacia e dal Gruppo Renault. Questa novità è destinata ad arrivare nel corso del 2026 come ha anticipato alcuni giorni fa il CEO di FIAT Olivier François. Il GPL piace ancora molto, soprattutto in Italia, come alimentazione alternativa. I numeri di mercato sono chiari. Ad ottobre 2025 in Italia ci sono state 12.316 immatricolazioni di auto GPL, con una crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un numero superiore al diesel che si è fermato a quota 11.790 unità. Da inizio anno, GPL e diesel quasi si equivalgono con più di 121.000 immatricolazioni per il GPL e poco più di 124.000 per il diesel. Insomma, il mercato del GPL è molto interessante.

Al suo interno, nella top 10 troviamo ai primi due posti la Dacia Sandero e la Dacia Duster. Ad ottobre erano 4 i modelli Dacia nella top 10 a cui possiamo aggiungere 2 modelli Renault (stesso Gruppo). Il CEO di FIAT punta quindi a voler sottrarre quote di mercato a Dacia, entrando in questo segmento grazie alla Pandina GPL.

ARRIVA NEL 2026

Il GPL offre diversi vantaggi tra cui costi alla pompa inferiori a quelli delle benzina e del diesel, che permettono quindi di ridurre i costi chilometrici delle vetture. Una Pandina GPL potrebbe quindi diventare un mezzo davvero interessante per il nostro mercato. Arriverà nel 2026 ma non sappiamo ancora le sue specifiche tecniche. Oggi, la citycar è dotata di un 3 cilindri di un litro Mild Hybrid da 65 CV. Possiamo immaginare che semplicemente questa unità sia convertita a funzionare anche con il GPL. Si tratterebbe della soluzione più semplice per la casa automobilistica che così non sarebbe chiamata a modificare eccessivamente la Pandina per integrare un’altra motorizzazione. Difficile pensare che possa essere ripescato il vecchio 1,2 litri GPL da 69 CV. Già perché fino a pochi anni fa, la Panda era proposta anche a GPL.

Va ricordato, inoltre, che in passato, la FIAT Panda è stata venduta pure in versione a metano. Insomma, in arrivo un modello che avrebbe tutte le potenzialità per diventare un best seller visto quanto piace ancora il GPL. Presto per parlare dei prezzi, ovviamente, ma possiamo aspettarci che la Pandina GPL costi qualcosa in più del prezzo base di 15.950 euro del modello Mild Hybrid. Non rimane che attendere i prossimi mesi per saperne qualcosa di più.