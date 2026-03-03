Fiat, due auto sul podio delle più vendute in Italia: l'ultima volta nel 2023

L’Italia e la Fiat, un rapporto d’amore che va avanti ininterrottamente dall’11 luglio del 1899. A dimostrazione di un legame solido con gli automobilisti italiani ci sono gli ultimi dati di mercato, relativi al febbraio 2026, dove spiccano le performance dell’immarcescibile Panda, o Pandina che dir si voglia, assoluta capofila delle immatricolazioni nostrane e della “new entry” Grande Panda, per la prima volta medaglia di bronzo. Un risultato così, con due vetture del marchio torinese nei primi tre posti, non si vedeva dal settembre 2023, quando la solita Panda e la 500 firmarono il gradino più alto e quello più basso del podio.

Pandina e Grande Panda sugli scudi

Dunque, la cara Pandina prodotta a Pomigliano d’Arco si difende ancora più che egregiamente. A febbraio sono state immatricolate 12.612 unità che, sommate a quelle di gennaio, arrivano a quasi 26.000 dall’inizio dell’anno. Al fianco della best-seller troviamo la Grande Panda che, se a gennaio si era fermata al quarto posto, stavolta riesce a mettere le sue ruote sul terzo scalino delle auto più immatricolate di febbraio con 5.500 esemplari. Un buon inizio di 2026 per la B-SUV prodotta in Serbia che può contare su un ventaglio di motorizzazioni molto ricco, il quale spazia dal termico puro a benzina, passando per il mild-hybrid fino al 100% elettrico.

Guardando al complessivo del brand in questi primi due mesi del 2026, Fiat si conferma al vertice in Italia con il 14,4% di quota corrispondente a 47.582 immatricolazioni, in crescita di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo mercato delle vetture, senza contare i veicoli commerciali, Fiat è alla comando a febbraio con 21.269 immatricolazioni pari al 13,5% di quota, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a febbraio dello scorso anno.

Le altre della gamma

Se da una parte abbiamo una famiglia Panda che va a gonfie vele, dall’altra abbiamo una 600 che ancora fatica a trovare la sua dimensione. Il B-SUV si piazza nella top 50 delle vetture più vendute in Italia a febbraio, grazie alle 1.461 unità che gli valgono il 31esimo posto, ma forse ci si potrebbe aspettare di più da un’auto pensata anche per convincere coloro che fino a ieri guidavano la 500X. A dar manforte alla mild-hybrid e alla versione full electric arriverà a breve la variante termica solo a benzina e con cambio manuale. Probabilmente, la miglior 600 possibile per le esigenze e i desideri del pubblico del Belpaese.

Poco distante alla 39esima casella, invece, troviamo la Fiat 500, che grazie alla motorizzazione ibrida comincia a scalare la graduatoria con le sue 1.171 unità. Intorno alla “piccoletta” prodotta a Mirafiori ruotano molte speranze, ma l’inizio appare promettente. Infine, la Topolino si conferma il punto di riferimento dei quadricicli leggeri con una quota del 49,9%. Adesso, con la versione Corallo questo dato può consolidarsi ancora di più.