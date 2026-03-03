Mercato auto: +14% a febbraio 2026. Ecco i modelli più venduti

Il mercato auto in Italia ha chiuso il mese di febbraio 2026 con numeri decisamente positivi: 157.334 immatricolazioni con una crescita del 14% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi dati portano a una crescita complessiva del 10,2% sul cumulato dei primi due mesi dell’anno. Interessante notare che un contributo determinante viene dal noleggio a breve termine: depurando il dato da questa componente, la crescita si ridimensionerebbe al 9%.

Le ibride sono le preferite dagli italiani

Analizzando i dati, si possono individuare una serie di cambiamenti in atto sul mercato italiano nei primi mesi del 2026, in particolare per quanto riguarda l’analisi per alimentazione.

Crescono le ricaricabili: le elettriche (BEV) e le ibride plug-in (PHEV) raggiungono (insieme) il 16% di quota a febbraio. Nel dettaglio, le BEV hanno fatto registrare una crescita dell’81,3%, mentre le PHEV del 102,7%, principalmente grazie agli effetti degli incentivi MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ibride leader del mercato : le auto mild e full hybrid (MHEV e HEV) a febbraio si confermano l’alimentazione preferita dagli italiani con una quota del 52,1% .

: le auto mild e full hybrid (MHEV e HEV) a febbraio si confermano l’alimentazione preferita dagli italiani con una quota del . Calo delle motorizzazioni termiche : anche a febbraio le motorizzazioni a combustione (non elettrificate) hanno fatto segnare un importante calo, -11,9% per le auto benzina e -22,5% per le auto diesel, che ora hanno una quota rispettivamente del 20,3% e del 6,7% .

: anche a febbraio le motorizzazioni a combustione (non elettrificate) hanno fatto segnare un importante calo, -11,9% per le auto benzina e -22,5% per le auto diesel, che ora hanno una quota rispettivamente del e del . L’avanzata cinese: nei primi due mesi del 2026, le auto prodotte in Cina hanno conquistato una quota del 12,5%; la crescita ha riguardato diverse alimentazioni e non più solo i modelli elettrici.

Stellantis leader del mercato

Il Gruppo Stellantis (inclusa Leapmotor) resta anche a febbraio il costruttore leader del mercato italiano con una quota del 34,8%, seguito dal Gruppo Volkswagen con il 16% e dal Gruppo Renault con l’8,9%. A livello di segmenti, i SUV continuano a dominare la scena, rappresentando il 57,3% delle vendite totali.

I 10 modelli più venduti

Per quanto riguarda i modelli più venduti, la Panda (oggi rinominata Pandina) è anche a febbraio l’indiscussa regina del mercato in Italia, ma è degna di nota l’ottimo risultato della Grande Panda e la crescita della Leapmotor T03.

Ecco la classifica dei dieci modelli più venduti in Italia a febbraio 2026: