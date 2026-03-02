Noleggio auto e furgoni con Locauto: ecco tutte le promo di marzo 2026

Locauto è sempre più un punto di riferimento per il noleggio di auto e furgoni. Grazie a un servizio completamente online, gli utenti hanno la possibilità di scegliere il veicolo da noleggiare e completare la prenotazione.

Per il mese di marzo 2026 scegliere Locauto è ancora più conveniente, grazie alle tante offerte in corso. Per scoprire le promo e completare il noleggio basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, premendo sul link qui di sotto.

Le promo di Locauto di marzo 2026

Per il mese in corso, chi sceglie Locauto potrà accedere a diverse promozioni per il noleggio di auto e furgoni. Tra le offerte disponibili troviamo:

Locauto Young : anche questo mese tornano le promo riservate ai neopatentati , con condizioni agevolate su una flotta selezionata di veicoli

: anche questo mese tornano le riservate ai , con condizioni agevolate su una flotta selezionata di veicoli VAN KM LIBERO : questa promo permette di noleggiare un furgone con la tariffa con chilometraggio illumiato che viene proposta al costo di quella per 100 chilometri al giorno

: questa promo permette di noleggiare un furgone con la che viene proposta al costo di quella per 100 chilometri al giorno VAN MESE BUSINESS : per il noleggio di un furgone, i clienti con Partita IVA hanno la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sul costo del noleggio con data di ritiro entro fine anno

: per il noleggio di un furgone, i clienti con Partita IVA hanno la possibilità di ottenere uno sul costo del noleggio con data di ritiro entro fine anno DEPOSITO CAUZIONALE ZER O: il noleggio può essere completat o senza blocchi sulla carta di credito

O: il noleggio può essere completat TOLLPASS: è possibile aggiungere al noleggio anche il dispositivo TollPass con un costo di 17,50 euro + IVA al giorno per spostarsi lungo le autostrade italiane senza limiti; i pedaggi sono inclusi, senza limiti di utilizzo, nel costo giornaliero

A completare i vantaggi proposti da Locauto c’è il programma fedeltà gratuito MyLocauto che offre sconti crescenti per gli utenti che effettuano più noleggi. Una volta arrivati al sesto noleggio è possibile raggiungere il livello massimo e ottenere uno sconto fino al 20% sul costo del servizio richiesto.

Tutte le offerte sono disponibili qui di sotto.