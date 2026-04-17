La scommessa di Stellantis: una Pandina elettrica a meno di 15.000 euro?

C’è un nome che, nell’Italia automotive, significa casa. Ed è proprio su quel nome che Stellantis ha deciso di scommettere tutto per la sua rinascita. Parliamo niente meno che della nuova Fiat Pandina. Che non sarà solo un’auto, ma anche il manifesto del nuovo corso guidato da Antonio Filosa. Il gruppo Stellantis qui si gioca la sua carta più preziosa. Trasformare l’icona del popolo nel simbolo della transizione elettrica. L’appuntamento con il futuro è fissato per l’autunno del 2026 al Salone di Parigi. Evento in cui una concept car ci dirà probabilmente chi diventerà “da grande” la piccola di casa Fiat.

Una missione strategica

Non è un segreto che la Pandina sia, insieme alla nuova Stelvio, il modello su cui si poggiano le speranze industriali del gruppo Stellantis per i prossimi anni. Ma qui non si parla solo di numeri o di catene di montaggio. L’obiettivo di Filosa è più che evidente. Sfruttare la familiarità di questo marchio per traghettare il pubblico verso una nuova fase. In sostanza è un’operazione di fiducia. Se la Pandina cambierà pelle, dovrà farlo senza tradire lo spirito pragmatico che l’ha resa intramontabile.

La sfida del prezzo: l’elettrica sotto i 15 mila euro

Il cuore della rivoluzione batte chiaramente sotto il cofano. Sebbene siano previste versioni ibride, l’attenzione è tutta sulla variante a batteria. Le indiscrezioni parlano di una piattaforma nuova di zecca. E pensata per offrire un’autonomia che non costringa a restare confinati tra le mura cittadine. Ma la vera notizia (rumors), quella che potrebbe scuotere il mercato europeo, riguarda il portafoglio.

L’obiettivo è un prezzo d’attacco inferiore ai 15.000 euro. Una cifra che, se confermata, renderebbe la Pandina non solo l’elettrica più economica del segmento, ma una vera e propria “guerrigliera" pronta a sfidare la concorrenza asiatica. E proprio sul terreno del rapporto qualità-prezzo.

La porta d’accesso alla nuova mobilità

La partita che si gioca è soprattutto culturale. In Italia, l’auto elettrica è ancora vista con sospetto. Per costi proibitivi. Oltre ai dubbi sulla praticità. Le vendite hanno il freno a mano tirato. La nuova Pandina ha il compito di abbattere questo muro.

Riuscirà Fiat a trasformare un modello storico nella “scossa" che serve al mercato italiano? È presto per dirlo, ma una cosa è certa. La Pandina del 2027 non sarà una semplice erede. Sarà il test definitivo per capire se l’auto elettrica può finalmente diventare un bene di massa o se resterà, ancora per molto, un privilegio di pochi.